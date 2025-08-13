Több tízezer személyazonosító okmány adatait lopták el olasz szállodáktól

A Mydocs nevű kiberbűnözői csoport tagjai olaszországi négycsillagos szállodák adatbázisait törték fel, ahonnan útlevelek és személyi igazolványok szállodai bejelentkezéshez szükséges, nagy felbontású beszkennelt másolatait szerezték meg.

A szállodai adatlopást júniusban kezdték, az MTI azt írja, hogy a digitális ügyekkel foglalkozó olasz hatóság, az AgID szerint most hétvégén a darkweben próbálták eladni a különböző szállodákból ellopott, 70 ezernél is több dokumentumot. Az iratokat 800-tól 10 ezer euróig terjedő árakon kínálták.

Az érintett szállodák között van a velencei Hotel Ca' dei Conti, ahonnan csak júliusban nagyjából 38 ezer képfájlt töltöttek le illegálisan. A trieszti Hotel Continentalétól 17 ezer dokumentumot loptak el, de megtámadták több hotel adatbázisát Ischia szigetén is.

Az ellopott adatokat a személyazonosság törvénytelen kihasználására, hamis igazolványok készítésére, bankszámlák nyitására, hitelfelvételekre használhatják, vagy hogy másoktól csaljanak ki fontos adatokat.