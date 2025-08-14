Jelentősen drágul ősztől az iskolai menza

A közétkeztetési cégeknél minden költség infláció feletti mértékben emelkedett, így ősztől több ezer forinttal drágul az iskolai menza – írja a Népszava.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A menzák között nagy eltérés van, de mindegyik díja emelkedik, a tanév végihez képest magasabb összeget mutatnak a napokban kiküldött szeptemberi étkezési díjak. Adatok csak az előző tanévről vannak, akkor 600-1200 forint között volt a napi ár.

A lap szerint az újabb áremelkedést a jelentősen megdrágult energia is indokolja, megugrott például a gáz ára, és vannak vállalkozások, akiknek nem mindig van választási lehetőségük a tarifákat illetően. Az élelmiszer-infláció is átlépte a 6 százalékot, és tovább dagasztja a péktermékek drágulása, a nagyüzemi pékségek 15-30 százalékos áremelést igyekeznek érvényesíteni a közétkeztetőkkel szemben. Továbbá a munkabérre is jóval többet kell kigazdálkodni, a lap szerint az ágazatban aggasztó a munkaerőhiány és az elvándorlás. Körülbelül 10 százalékos béremelésre volt szükség, hogy a még meglévő dolgozókat megtartsák.

Arról majd csak októberben lesz átfogó kép, hogy mennyivel fizetnek többet a gyerek menzájáért a szülők. Ez ugyanis a helyi önkormányzatoktól is függ, hogy mennyit tudnak és akarnak átvállalni a költségekből a szülőktől. Ez lehet a teljes ár 20-50 százaléka, bizonyos esetekben 100 százalék és van, ahol a nyersanyagköltséget hárítják át a szülőkre.

Sáfár Ferenc, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (Vimosz) közösségi étkeztetési szekciójának vezetője a lapnak azt mondta, az idei áremelés mértéke a tavalyi szerződések függvénye is, jellemzően ahol tavaly sikerült a költségnövekedés nagyobb részét érvényesíteni a szolgáltatás árában, ott idén szolidabb lehet az árváltozás, és fordítva.

A közétkeztetők igyekeznek óvatosan árazni, szerződésmódosítás nélkül évente egyszer van lehetőség árat emelni, amit mindenki igyekszik elkerülni a minőség fenntartása mellett, ezért is komoly kihívás, hogy minden egyes hónapban kijöjjön a matek. Sáfár szerint előnyösebb konstrukció lenne a dinamikus árképzés, hiszen bárki beláthatja, lehetetlen pontosan megmondani most, hogy mi mennyibe kerül majd hat hónappal később vagy egy év múlva. Olyan ez, mintha arra köteleznék az éttermeket, hogy az étlapi árakat egy teljes éven át tartsák, miközben mindenért egyre többet fizetnek, mondta.