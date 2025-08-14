Már 146-an jelentették fel Mohammed Al Fayedet szexuális zaklatás, nemi erőszak és hasonlók miatt

Mohammaed Al Fayed aranyos bácsinak tűnt Fotó: SHAUN CURRY/AFP

Egyre nyilvánvalóbb, hogy Mohammaed Al Fayed, a Harrods luxusáruház és a Fulham focicsapatának 2023-ban, 94 évesen meghalt egykori tulaja a modern kor egyik legsúlyosabb szexuális bűnözője lehetett, a rendőrség friss közlése szerint ugyanis eddig 146 személy tett bejelentést ellene. Ők vagy szexuális támadások áldoazatai vagy tanúi voltak - írja a BBC.

Al Fayed ügyén komoly nyomozócsoport dolgozik, külföldi társszervekkel egyeztetve, többek között öt, még élő személy szerepét vizsgálva a fél évszázadot felőlelő ügyben.

Azt, hogy a brit úri társaság híres tagja, a Diana hercegnővel autóbalesetben együtt meghalt Dodi Al Fayed apja évtizedeken át zaklathatta és erőszakolhatta a beosztottait, egy 2024-es BBC-dokumentumfilből tudhatta meg először a közvélemény. Ebben a Harrods több mint 20 egykori női alkalmazottja mesélte el, miket művelt velük a tulaj. (Az áruház 1985 és 2010 között volt Al Fayed tulajdonában.)

Az ügy talán legkínosabb eleme, hogy a rendőrség csak a tényfeltáró adás után vallotta be, hogy még a milliárdos 2023-as halála előtt 21 nő tett közösen feljelentést a mágnás ellen szexuális visszélések és emberkereskedelem miatt, de Al Fayedet sosem vádolták meg semmivel. A rendőrség idén júliusban kért nyilvánosan bocsánatot emiatt.

A Harrods a tömeges perek megelőzése végett idén áprilisban indított kárpótlási akciót, amire a friss adataik szerint már 100 egykori dolgozójuk jelentkezett be. Aki szexuális zaklatás áldozataként jelentkezik be és vállalja, hogy szakpszichiáter mérje fel az állapotát, akár 385 ezer fontos (177 millió forintos) kompenzációra is jogosult lehet plusz kifizetik az esetleges kezelésének költségeit is. Aki nem vállalja a felmérést, az is 150 ezer fontig (69 millió forint) terjedő fájdalomdíjra lehet jogosult.