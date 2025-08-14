Mészáros Lőrinc nagy szlovák építőipari céget vásárolt

Fotó: Kiss Bence

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis International megveszi a közlekedési infratstruktúra, hidak és alagutak építésére specializálódott, 1000 embert foglalkoztató szlovák Doprastav a.s. nevű céget - jelentett be a Mészáros Csoport. Az eddigi tulajdonos Dusan Mráz már egy hete eláírta a most bejelentett szerződést, de kisebbségi tulajdonos és alelnök marad.

A vételár és a megszerzett részvénycsomag mérete még nem ismert. „A Doprastav akvizíciója új lehetőségeket nyit meg számunkra az építőiparban, tovább erősítve vállalatcsoportunk pozícióját a közép-kelet-európai régióban.” - nyilakozta Mészáros Lőrinc. A felek remélik, hogy októberre meglesznek a felvásárlás hatósági engedélyei is.