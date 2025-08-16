Bige László: Hozzá vagyunk szokva ehhez a maffiarendszerhez, ami ebben az országban működik

A Nitrogénművek péti gyára hetek óta nem kap újraindulási engedélyt a kormányhivataltól, miután júniusban leállt a rutinkarbantartásra – mondta Bige László, a vegyipari vállalat elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában péntek este.

Bige László szerint a Nitrogénművek rendszeresen, másfél évente végez nagy karbantartást, ami ezúttal június 1-jétől július 1-jéig tartott volna. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal azonban a csővezetékek leromlott állapotára hivatkozva nem adják meg az engedélyt az újraindulásra.

„Soha semmilyen probléma nem volt. Hogy őszinte legyek, erről a hatóságról én úgy igazából most hallottam először” – mondta az elnök, hozzátéve, hogy a leállás hatalmas anyagi károkat okoz a cégének. „Tulajdonképpen ez nekünk naponta 750 millió forintunkba kerül. Minden egyes nap, igen, tehát nem ilyen aprópénzről van szó, és mostanáig olyan 32 milliárdot vesztettünk ezen” – részletezte Bige László, aki szerint politikai okokból nem kapnak engedélyt:

Ők utasítást kaptak arra, hogy okozzanak nekünk kárt

– mondta Bige László, hozzátéve, hogy erről konkrét bizonyítéka is van, de ezt nem adhatja ki.

Pontosan tudom, hogy hogy kaptak, és milyen utasítást

– fogalmazott.

Fotó: PETER KOHALMI/AFP

Bige László bejelentette, hogy minden rendelkezésre álló jogi eszközzel élni fog. A kormányhivatalt és annak alkalmazottait fogja feljelenteni, és kártérítési pert is indít. Szerinte elbocsátaniuk se kell senkit, mert rövidesen újraindítják a gyárat.

Arra a kérdésre, hogy ilyen körülmények között meddig tart ki a Nitrogénművek, Bige azt válaszolta, örökre, és még hozzátette:

Annyira hozzá vagyunk szokva ehhez a maffiarendszerhez, ami itt ebben az országban működik.

A műsor végén arról is megkérdezték Bige Lászlót, hogy segíti-e Magyar Péter pártját:

A Tisza Párttal nekem semmilyen kapcsolatom nincs. Tehát Magyar Péternek nem lenne jó, ha én ismerném, és nekem se lenne jó, ha ő ismerne engem. Tehát pillanatnyilag ebben az állapotban vagyunk, nem beszélünk, nem telefonálunk, nem találkozunk, nem ismerjük egymást

– mondta Bige László. (via ATV, Telex)