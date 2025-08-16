Oroszország az alaszkai találkozó alatt is drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát

Miközben Trump és Putyin Alaszkában találkoztak, Oroszország 85 támadó drónt és egy ballisztikus rakétát indított Ukrajna területére – közölte szombaton az ukrán légierő.

Fotó: FRANCISCO RICHART BARBEIRA/NurPhoto via AFP

Az éjszakai támadások célpontjai a Szumi, Donyeck, Csernyihiv és Dnyipropetrovszk régiók frontvonalbeli területei voltak. A légierő közlése szerint légvédelmi egységei 61 drónt semmisítettek meg. Az ukrán fegyveres erők vezérkara napi reggeli jelentésében közölte, hogy az elmúlt napban 139 összecsapás történt a frontvonalon.

Eközben az orosz média az ország védelmi minisztériumára hivatkozva közölte, hogy Oroszország légvédelmi rendszerei éjszaka 29 ukrán drónt lőttek le és semmisítettek meg különböző orosz régiók felett, köztük tízet Rosztov régió felett. (via Sky News)