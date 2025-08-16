Takács államtitkár szerint csak jelzőbaktérium, a szakértő szerint viszont veszélyes kórokozó okoz gondot a fehérvári kórházban

Bár Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint a fehérvári kórházban kimutatott kórokozó egy jelzőbaktérium, aminek „jelenléte helyi, műszaki problémára utal, nem jelent közvetlen fertőződési kockázatot”, az Egészségügyi Világszervezet a veszélyes baktériumok közé sorolja a pseudomonas aeruginosát, jelentette ki az RTL Híradójának nyilatkozó szakértő. Boldogkői Zsolt biológus szerint

„akkor lehet veszélyes, hogyha elsősorban sebekre kerül, és ott is, amikor újszülötteknél, vagy ilyen immunproblémával küszködők esetében okozhat komoly fertőzéseket. A komoly tünetek közé tartozik például egy tüdőgyulladás, húgyúti fertőzések, a legrosszabb talán a vérmérgezés, amikor a vérbe is bekerül a baktérium, de okozhat ilyen bélproblémákat is.”

Az RTL kereste a székesfehérvári kórházat és az Országos Kórházi Főigazgatóságot is, hogy befejeződött-e a korábban ígért fertőtlenítés, és jelenleg kórokozómentes-e a vízhálózat, de választ egyelőre nem kaptak.

