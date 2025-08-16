Takács államtitkár szerint csak jelzőbaktérium, a szakértő szerint viszont veszélyes kórokozó okoz gondot a fehérvári kórházban

Egészségügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Bár Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint a fehérvári kórházban kimutatott kórokozó egy jelzőbaktérium, aminek „jelenléte helyi, műszaki problémára utal, nem jelent közvetlen fertőződési kockázatot”, az Egészségügyi Világszervezet a veszélyes baktériumok közé sorolja a pseudomonas aeruginosát, jelentette ki az RTL Híradójának nyilatkozó szakértő. Boldogkői Zsolt biológus szerint

„akkor lehet veszélyes, hogyha elsősorban sebekre kerül, és ott is, amikor újszülötteknél, vagy ilyen immunproblémával küszködők esetében okozhat komoly fertőzéseket. A komoly tünetek közé tartozik például egy tüdőgyulladás, húgyúti fertőzések, a legrosszabb talán a vérmérgezés, amikor a vérbe is bekerül a baktérium, de okozhat ilyen bélproblémákat is.”

Az RTL kereste a székesfehérvári kórházat és az Országos Kórházi Főigazgatóságot is, hogy befejeződött-e a korábban ígért fertőtlenítés, és jelenleg kórokozómentes-e a vízhálózat, de választ egyelőre nem kaptak.

A székesfehérvári kórházban kialakult helyzetről itt írtunk részletesen:

A fehérvári kórházi vízfertőzés ügyét a kormányzati hallgatás és mellébeszélés teszi igazán súlyossá

Ha a kormányon múlik, a mai napig nem igazán tudnánk, mi történik az egyik magyar nagyváros kórházában. A vízfertőzés-botrányt egy DK-s politikus robbantotta, utána a média próbált meg utánajárni a helyzetnek, majd Magyar Péternek sikerült információhoz jutnia a kórháztól. A kormány közben összevissza beszélt, a propaganda a megszólalókat támadta.

Fődi Kitti
Egészségügy
Forrás
Egészségügy egészségügyi világszervezet Takács Péter tüdőgyulladás Pseudomonas aeruginosa székesfehérvári kórház vérmérgezés boldogkői zsolt húgyúti fertőzés