Folytatják a sztrájkot az Air Canada légiutas-kísérői, a kormány rendelkezésének ellenére

Az Air Canada légiutas-kísérői vasárnap jelentették be, hogy továbbra is sztrájkolnak, és figyelmen kívül hagyják a kormány szerintük alkotmányellenes munkába visszarendelő parancsát, ami szerint már ismét munkába kellett volna állniuk – írja a Reuters.

A Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete (CUPE) közleményében megerősítette, hogy a tagok folytatják a sztrájkot, és felszólították az Air Canadát, hogy térjen vissza a tárgyalóasztalhoz, „hogy méltányos megállapodást kössenek”. Szombaton Mark Carney miniszterelnök kormánya lépett közbe, hogy véget vessen a sztrájknak, amit több mint 10 000 légiutas-kísérő indított az ország legnagyobb légitársaságánál.

A Kanadai Munkaügyi Kapcsolatok Tanácsa (CIRB) helyt adott a kormány kérésének, és elrendelte a kötelező választottbírósági eljárást, hogy megtörjék a kollektív szerződés körüli holtpontot – ezt az Air Canada kérte, de a szakszervezet hevesen ellenezte. A Kanadai Munka Törvénykönyve lehetőséget ad a kormánynak, hogy a gazdaság védelmében kérje a CIRB beavatkozását. A Trudeau-kormány már tavaly is közbelépett, amikor vasúti és kikötői sztrájkok fenyegették a gazdaságot – de ritka, hogy egy szakszervezet nyíltan ellenszegüljön a CIRB utasításának.

Az Air Canada azt közölte, hogy vasárnap este újraindítaná a járatait, számítva arra, hogy a sztrájk véget ér. A munkabeszüntetés szombaton kb. 700 járat törlését eredményezte, több mint 100 000 utast hagyva a reptereken. A járattörlések már csütörtökön megkezdődtek, mivel a társaság felkészült a sztrájkra.

Ez volt az első alkalom 1985 óta, hogy az Air Canada légiutas-kísérői sztrájkba léptek. A sztrájkot hosszú hónapokig tartó eredménytelen tárgyalások előzték meg az új kollektív szerződésről. A légitársaság vasárnap azt is közölte, hogy a következő 7–10 napban további járattörlések várhatók.

A legfőbb vitapont a földön töltött időre járó díjazás volt – vagyis az a követelés, hogy a légiutas-kísérőket fizessék ki akkor is, amikor a gép még nem mozdul el, illetve amikor segítik az utasokat a beszállásnál. Jelenleg ugyanis nagyrészt csak a repülés ideje alatt fizetik őket. A CUPE szerint a választottbíróság mentesítené a légitársaságot a valódi tárgyalási nyomás alól – ezért ők inkább a tárgyalásos megoldást szorgalmazzák.

Vasárnap az Air Canada megerősítette: a CIRB elrendelte, hogy a március 31-én lejárt kollektív szerződés feltételeit ideiglenesen meg kell hosszabbítani, amíg új megállapodás nem születik. A vita alakulása precedensértékű lehet Kanadában, mivel a szakszervezet nyíltan szembement egy kötelező választottbírósági döntéssel, ami komoly jogi és politikai következményekkel járhat.