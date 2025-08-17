Szijjártó váltott pár szót telefonon Lavrovval

Szijjártó Péter (j) magyar külügyminiszter személyes jóbarátjával, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook/MARTON_KIRALY

„Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is – aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón – váltottam pár szót telefonon.”

- írta ki a Facebookra Szijjártó Péter külügyminiszter.

„Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van, akkor a világ egy biztonságosabb hely.”

- folytatta Szijjártó, aki a posztban nem említette meg, hogy a találkozón nem vett részt a háborúban megtámadott fél. Sőt az egész bejegyzésben nem hangzott el Ukrajna neve. Az viszont meglepő, hogy a poszt zárómondata Szergej Lavrovhoz intézett fenyegetésként is értelmezhető, hiszen így hangzik: