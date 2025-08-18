A Hamász elfogadott egy gázai tűzszüneti javaslatot

A Hamász tisztviselői közölték, hogy elfogadtak egy javaslatot a gázai tűzszüneti megállapodásra, ami magában foglalná a kb. 20 még életben lévő izraeli túsz felének szabadon engedését a háború fokozatos rendezésének részeként. Eközben a gázai egészségügyi hatóságok szerint 62 000 palesztin vesztette életét a háború 22 hónapja alatt.

A javasolt megállapodás a Hamász és az egyiptomi meg katari tisztviselők között, az elmúlt napokban Kairóban zajló tárgyalások eredménye, és azután született, hogy Benjamin Netanjahu vasárnap szembesült a háború eddigi legnagyobb izraeli tüntetéseivel, amik a túszok szabadon bocsátását célzó egyezség megkötését követelték.

Netanjahu bírálta a nagyszabású utcai tiltakozásokat a gázai háború kezelésével és a fennmaradó túszok kiszabadításának elmulasztásával kapcsolatban, azt állítva, hogy a tüntetők a Hamász tárgyalási pozícióját erősítik. A tiltakozások szervezői eközben újabb demonstrációt hirdettek erre a vasárnapra.

A Hamász megegyezne, Netanjahu már nem

Egyiptomi források szerint a Hamász által elfogadott legújabb gázai tűzszüneti javaslat 60 napra felfüggesztené a katonai műveleteket, és egy átfogó megállapodás felé vezető útnak tekinthető a közel két éve tartó háború lezárására. A 60 alatt palesztin foglyokat cserélnének ki a Gázában fogva tartott izraeli túszok felére.

A tűzszüneti tárgyalásokban bekövetkezett előrelépésről szóló hírek közepette Egyiptom – amit régóta a Hamász és Izrael közötti kulcsfontosságú közvetítőnek tekintenek – központibb szerepet vállalt a folyamatban, miközben Izrael azzal fenyegetőzött, hogy nagyszabású új katonai offenzívát indít Gázaváros feletti ellenőrzés megszerzésére, ami akár egymillió palesztin elűzését is eredményezheti.

A javaslatot várhatóan hétfőn terjesztik Izrael elé, bár Netanjahu kijelentette, hogy Izrael már nem érdekelt részmegállapodásokban, és csak akkor hajlandó a háború lezárására, ha a Hamász minden túszt egyszerre szabadon enged, lefegyverzi magát, és hozzájárul Gáza demilitarizálásához.

Izraelben nő a feszültség

Reálisan azonban a legutóbbi tárgyalási forduló – ami arab közvetítők szerint nagyban figyelembe veszi Izrael korábbi kifogásait, és egy amerikai keretjavaslaton alapul – óhatatlanul tovább fogja fűteni Izrael feszült politikai helyzetét, ahol egyre növekvő és éles társadalmi, illetve politikai megosztottság tapasztalható.

Netanjahut komolyan bírálták magas rangú biztonsági tisztviselők, akik szerint a megmaradt túszok élete veszélybe kerülhet, ha új offenzívát indítanak Gázaváros elfoglalására – ezek a figyelmeztetések tovább táplálták a tömeges tiltakozásokat.

Fotó: GIL COHEN-MAGEN/AFP

Az izraeli kormány terve a Gázaváros feletti ellenőrzés megszerzésére aggodalmat okozott belföldön és külföldön is, mivel Izrael egyre fokozódó nemzetközi nyomás alatt áll a Gázában terjedő éhínség miatt, és népirtással vádolják az IDF-et.

Az egyiptomi tárgyalásokon részt vett a katari miniszterelnök, Mohammed bin Abdulrahman Ál Táni sejk, az egyiptomi hírszerzés vezetője és a gázai palesztin frakciók képviselői, akiken egyre nő a nyomás, hogy állapodjanak meg.

Bár Netanjahu hétfőn megkapta az amerikai elnök, Donald Trump támogatását a „Hamász elleni fellépéshez és legyőzéséhez”, a vasárnapi, több mint 400 ezer embert megmozgató izraeli tüntetések egyre növekvő fáradtságot jeleztek az országban a háborúval kapcsolatban, valamint dühöt a túszok kiszabadításának elmulasztott lehetőségei miatt.

A tiltakozásokra reagálva Netanjahu – aki ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűnökkel kapcsolatos vádak miatt körözést adott ki – azzal vádolta a résztvevőket, hogy bátorítják a Hamászt. Egy nyilatkozatában azt mondta: „Azok, akik ma a háború befejezését követelik a Hamász legyőzése nélkül, nemhogy megkeményítik a Hamász álláspontját és távolabbra tolják túszaink szabadon engedését, hanem azt is biztosítják, hogy az október 7-i atrocitások újra és újra megismétlődjenek, és hogy fiainknak és lányainknak újra meg újra harcolniuk kelljen egy véget nem érő háborúban. Ezért, hogy előmozdítsuk túszaink szabadon bocsátását, és biztosítsuk, hogy Gáza többé ne jelentsen fenyegetést Izraelre, be kell fejeznünk a munkát, és le kell győznünk a Hamászt.”

Mivel továbbra is 50 túszt tartanak fogva Gázában – közülük kb. 20-ról feltételezik, hogy életben van –, a menet néhány résztvevője olyan táblákat vitt, amik a kettős amerikai–izraeli állampolgár, Hersh Goldberg-Polin halálára utaltak. Őt tavaly októberben ölték meg öt másik tússzal együtt, amikor izraeli katonák közeledtek ahhoz a helyhez, ahol voltak.

A transzparenseken visszatérően szerepelt Goldberg-Polin apjának a fia temetésén elhangzott üzenete – „Legyen az emléked forradalom!” –, ami a hagyományos zsidó részvétkifejezés („Legyen az emléked áldás!”) átalakított formája. Netanjahu kijelentéseire reagálva a Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma élesen bírálta az izraeli miniszterelnököt, mondván: „22 hónapja szenvednek Gázában, a te regnálásod alatt.”

Netanjahut hevesen támadta az izraeli ellenzéki Demokraták pártjának vezetője, Jair Golan is, aki szerint a miniszterelnök „úgy hazudik, ahogy lélegzik”. Azt mondta: „Az az ember, aki újra és újra megtagadta a Hamász vezetőinek kiiktatását október 7. előtt, és aki több 100 millió dollárt csatornázott Katarból az alagutak és fegyverek finanszírozására, amik most a túszainkat fenyegetik. Ez ugyanaz a Netanjahu, aki akkor erősítette a Hamászt, és most is ő erősíti. Netanjahu nem tud győzni, és nem akarja kiszabadítani a túszokat. Örök háborúra van szüksége, hogy a székéhez ragaszkodhasson, és elkerülje a vizsgálóbizottságot [a háborút kiváltó október 7-i Hamász-támadás ügyében].”

Az izraeli szárazföldi offenzíva közelgő fenyegetése közepette palesztinok ezrei hagyták el otthonaikat Gázaváros keleti részein, amik állandó izraeli bombázás alatt állnak, és a feldúlt terület nyugati és déli pontjai felé menekültek. (Guardian)