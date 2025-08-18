Egy tivadari férfi egy vita után felgyújtotta a feleségét, majd önmagát is

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tivadar egyik házában élő férfi és a felesége a szomszédaik szerint gyakran veszekedtek, de a legutóbbi alkalom tragédiához vezetett: a feldühödött férfi kiment az udvarra a feleségével, majd a fatároló mellett a nőt lelocsolta benzinnel, majd meggyújtotta. A nő, akinek a teste azonnal lángra kapott, ordított a fájdalomtól, nem sokkal később a férfi önmagát is meggyújtotta.

A szomszédok, akik felfigyeltek a kiabálásra, azonnal segítséget hívtak. A környéken sokan ismerték a házaspárt, a szomszédokat sokkolta az eset. A TV2-s Tények szerint a helyieknek még a mentők kiérkezése előtt sikerült eloltani a lángokat, de mindketten súlyosan megsérültek – a szemtanúk szerint még órákkal később is lehetett érezni a benzin szagát.

A nő állapota válságos, jelenleg is küzdenek az életéért. A rendőrség eljárást indított. (Blikk)