Nemi erőszakkal és családon belüli erőszakkal vádolják a norvég trónörökös fiát

Nemi erőszakkal, családon belüli erőszakkal, testi sértéssel és további bűncselekményekkel vádolják egy egyéves rendőrségi nyomozás nyomán a norvég trónörökös fiát - írja a Reuters. A 28 éves Marius Borg Høiby jövő év elején állhat bíróság elé, és akár tíz év börtönbüntetést is kaphat a legsúlyosabb vádak miatt –közölte hétfőn egy az ügyön dolgozó norvég ügyész.

Fotó: HAKON MOSVOLD LARSEN/AFP

Høiby, aki Mette-Marit koronahercegnő fia, és Haakon trónörökös mostohafia, tagadja a legsúlyosabb vádakat, de ügyvédje, Petar Sekulic szerint a tárgyalás során beismer majd néhány kisebb súlyú vádpontot.

„Nem ért egyet a nemi erőszak és a családon belüli erőszak vádjaival” – mondta Sekulic.

Høiby nem rendelkezik hercegi címmel, és nem szerepel a trónöröklési rendben.

„A bíróság dolga, hogy meghallgassa az ügyet és döntést hozzon” – olvasható a királyi palota közleményében.

A rendőrség 2024 novemberében egy hétre őrizetbe vette Høiby-t a nyomozás részeként. A hétfőn benyújtott vádirat összesen 32 bűncselekményt sorol fel, köztük: egy esetet nemi erőszak vádjával behatolással, három további esetet behatolás nélküli nemi erőszak gyanújával, amiket az ügyészség szerint Høiby rögzített is a telefonjával.

„A bíróság feladata eldönteni, bűnös-e” – mondta Sturla Henriksboe ügyész a sajtótájékoztatón.

Høibyt 2024 novemberében tartóztatták le szexuális erőszak gyanújával, miután augusztusban őrizetbe vették egy oslói nő lakásán, és azzal vádolták, hogy bántalmazta az ott lakó nőt, akivel kapcsolatban állt. Høiby akkor a sajtónak elismerte, hogy kokain és alkohol hatása alatt bántalmazta a nőt, valamint megrongálta annak lakását, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Már letartóztatásban volt, amikor másodjára is megvádolták nemi erőszak elkövetése miatt.