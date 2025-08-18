Trump megüzente Zelenszkijnek, hogy mondjon le Krímről és Ukrajna soha ne akarjon NATO-tag lenni

„Zelenszkij ukrán elnök szinte azonnal véget vethet a háborúnak Oroszországgal, ha akarja, vagy folytathatja a harcot” – írta Donald Trump a saját közösségi oldalán egy nappal az ukrán elnökkel folytatott tárgyalás előtt. Úgy folytatta, „ne felejtsük el, hogyan kezdődött. Nem lehet visszaszerezni a Krím-félszigetet, amit Obama adott el (12 évvel ezelőtt, egy lövés nélkül!), és UKRAJNA NEM LÉPHET BE A NATO-BA. Néhány dolog soha nem változik!!!”

Zelenszkij érezheti a nyomást Fotó: Truth Social

A CNN azt írja, Trump ezt az üzenetet adja majd át a Fehér Házba érkező delegációnak is. Röviden: Zelenszkijnek el kell fogadnia Oroszország néhány feltételét az ukrajnai háború befejezéséhez.

Ez a poszt megint megmutatta, milyen nyomás lesz Zelenszkijen a hétfői találkozón, ahol Trump a konfliktus befejezésén akar dolgozni.

A Zelenszkijjel tartó európai vezetők attól tartanak, hogy Trump nyomást gyakorol majd az ukrán elnökre, hogy fogadja el Putyin feltételeit. Abban bíznak, Trump elmondja, Oroszország mit engedett a békemegállapodás érdekében, illetve, hogy az Egyesült Államok milyen szerepet vállalna a biztonsági garanciáknál. A New York Times szombaton azt írta, Putyin Donbaszt kéri a tűzszünetért cserébe, azokat a részeket is beleértve, amelyeket nem foglalt el.

Trump a Zelenszkijnek szóló üzenet után arról is posztolt, hogy hétfőn nagy nap lesz a Fehér Házban, még soha nem volt ott ennyi európai vezető egyszerre. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy vendégül láthatom őket!!!”

Zelenszkijhez Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, Alexander Stubb finn elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár csatlakozik.

A pontos menetrend:

12:00 (magyar idő szerint 18 óra): Az európai vezetők megérkeznek a Fehér Házba

Az európai vezetők megérkeznek a Fehér Házba 13:00 (magyar idő szerint este 19 óra): Trump üdvözli Zelenszkijt, majd 15 perccel később elkezdődik a kétoldalú találkozó

Trump üdvözli Zelenszkijt, majd 15 perccel később elkezdődik a kétoldalú találkozó 14:15 (magyar idő szerint 20.15): Trump az európai vezetőket üdvözli (vagyis a Zelenszkijjel folytatott megbeszélésre előzetesen egy órát szán)

Trump az európai vezetőket üdvözli (vagyis a Zelenszkijjel folytatott megbeszélésre előzetesen egy órát szán) 15:00 (magyar idő szerint 21 óra): tárgyalás az európai vezetőkkel

A legutóbbi Trump-Zelenszkij kör heves veszekedéssé fajult.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij kudarcos találkozója februárban. Fotó: Saul Loeb/AFP

Zelenszkij már Washingtonban van. Arról posztolt, hálás Trumpnak a meghívásért, biztos benne, hogy megvédik Ukrajnát, hatékonyan garantálják a biztonságot, illetve, hogy az ukrán nép mindig hálás lesz Trump elnöknek és az amerikaiaknak, valamint a szövetségeseknek a támogatásért és a segítségért. A posztja végén megjegyezte, „Oroszországnak véget kell vetnie ennek a háborúnak, amelyet maga indított el.”

Trump és Putyin pénteken találkozott Alaszkában, de nem kötöttek megállapodást, a találkozó nem hozott áttörést.