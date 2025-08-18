Újabb képeket kapott Hadházy Hatvanpusztáról, a pincerendszerben is padlófűtés van

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Újabb képeket kapott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a hatvanpusztai majorság építkezéséről. A képeken az L alakú épületen és az alatta folyó munkák láthatók.

Hadházy szerint a képek alapján biztos, hogy a vasajtók mögött hűtőkamrák vannak, ahol több hónapra elég élelmiszert lehet tárolni. A képviselőnek többen megerősítették, hogy a hűtőkamráktól kicsit távolabb beépítettek egy több tonnás széfet is.

Forrás

Az is kiderült, hogy nem csak a felszíni közlekedőt, hanem a pincerendszert is ellátták padlófűtéssel.

Hadházy szerint az építkezéskor műemlékrombolás történt, amit az is bizonyít, hogy a többi között Ytong téglákat használtak az újjépítéshez, noha az eredeti építőanyagokat kellett volna felhasználni. A képviselő örömtelinek tartja, hogy ezeket a képeket már egy negyedik forrástól kapta.

Hatvanpusztáról és környékéről, az Orbán- és Mészáros család érdekeletségiről vannak egészen friss felvételeink. A földtulajdonosokat egymás mellé rakva pedig látszik, hogy a zebráktól a golfklubig ér az uradalom.

Forrás
POLITIKA építkezés hatvanpuszta hadházy ákos
Kapcsolódó cikkek

Hadházy Ákos építkezés közben készült hatvanpusztai fotókat mutatott be, föld alatti folyosót is készítettek az Orbán család birtokán

Fűtőszál a „mezőgazdasági üzem” útburkolatai alatt, 60 centis vasbeton, megfenyegetett munkások.

Haász János
belföld

Zebráktól indul, golfklubig ér az Orbán–Mészáros-uradalom széles sávja Hatvanpuszta környékén

Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.

Haszán Zoltán, Kiss Bence, Németh Dániel, Windisch Judit
belföld