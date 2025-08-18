Újabb képeket kapott Hadházy Hatvanpusztáról, a pincerendszerben is padlófűtés van

Újabb képeket kapott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a hatvanpusztai majorság építkezéséről. A képeken az L alakú épületen és az alatta folyó munkák láthatók.

Hadházy szerint a képek alapján biztos, hogy a vasajtók mögött hűtőkamrák vannak, ahol több hónapra elég élelmiszert lehet tárolni. A képviselőnek többen megerősítették, hogy a hűtőkamráktól kicsit távolabb beépítettek egy több tonnás széfet is.

Az is kiderült, hogy nem csak a felszíni közlekedőt, hanem a pincerendszert is ellátták padlófűtéssel.

Hadházy szerint az építkezéskor műemlékrombolás történt, amit az is bizonyít, hogy a többi között Ytong téglákat használtak az újjépítéshez, noha az eredeti építőanyagokat kellett volna felhasználni. A képviselő örömtelinek tartja, hogy ezeket a képeket már egy negyedik forrástól kapta.

Hatvanpusztáról és környékéről, az Orbán- és Mészáros család érdekeletségiről vannak egészen friss felvételeink. A földtulajdonosokat egymás mellé rakva pedig látszik, hogy a zebráktól a golfklubig ér az uradalom.