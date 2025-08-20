A rendőrség keresi Renner Erika zaklatóját, miután a férfi kedden kaputelefonján keresztül újra zaklatta Rennert

Mérő Vera kedden arról posztolt a Facebookon, hogy Renner Erika zaklatója, R. László megjelent Renner Erika lakása előtt, és a kaputelefonba azt hörögte, hogy „még egyszer idejövök és megölöm a Renner Erikát”. Mérő azt írta, hogy a rendőrök kimentek a helyszínre.

A történtekkel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak. A rendőrök azt írták, hogy az esettel összefüggésben a rendőrségre kedd kora este érkezett bejelentés. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, majd a bejelentőt és az élettársát a kerületi rendőrkapitányságon tanúként kihallgatták, és zaklatás vétség miatt nyomozást rendeltek el. Az elkövetőt pedig keresni kezdték.

R. László letartóztatását július 18-án szüntette meg az ügyészség. Bár a vádhatóság szerint a férfi valóban bűncselekményt követett el, az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére, így megszüntették a letartóztatását.

Fotó: Halász Júlia

A férfi szabadon engedéséből azonban csak augusztus 14-én lett hír, mert a lúgos orvos áldozata, Renner Erika is csak augusztus 13-án kapott értesítést arról, hogy zaklatója ellen megszüntették a büntetőeljárást. Ez pedig a távoltartás megszűnését is jelentette. A 60 éves R. Lászlót májusban tartóztatták le, miután a távoltartási végzés ellenére megjelent, és agresszíven fenyegetőzött Renner tárgyalásán.

R. László augusztus 15-én azt nyilatkozta, hogy nem elmebeteg, és nincs meggyőződve a lúgos orvos ártatlanságáról sem, de szerinte Renner Erika félrevezette a hatóságot.