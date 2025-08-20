Egy Péter nevű árulóról is szólt az idei tűzijáték

Ha augusztus 20., akkor tűzijáték.

A budapesti Duna-part 5 kilométeres szakaszán, a Margitszigettől a Petőfi hídig lőtték fel a rakétákat.

Az idei sztorimesélős tűzijáték ott folytatódott, ahol a tavalyi befejeződött, vagyis István király megkoronázásával. A történet első királyunk szentté avatásával zárult, vagyis 83 év történetét mesélték el.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Gizella királyné és Szent László király mellett felbukkant benne egy áruló is, „a dölyfös és felfuvalkodott” Orseoló Péter, aki felajánlotta az országot egy nyugati hatalomnak, III. Henrik császár Német-római Birodalmának. Kétszer is hatalomra jutott, másodszorra utódja, I. András fogságába került.

A 29 percig tartó tűzijáték 3,6 milliárd forintba került.