Orosz drón zuhant le Kelet-Lengyelországban, a védelmi miniszter provokációról beszél

Orosz drón zuhant egy kelet-lengyelországi mezőre, ezt mutatják az első vizsgálatok – mondta a Reutersnek Pawel Wronski külügyi szóvivő.

A drón éjszaka csapódott be az ukrán határtól alig több mint 100, a Fehérorosz határtól pedig 90 km-re. A drón az Osiny faluban lévő kukoricaföldbe csapódott. A szóvivő szerint az Irán által fejlesztett Sahed drón orosz változatáról van szó. Dariusz Malinowski tábornok azt is elmondta, hogy kínai motorral volt felszerelve. Szerinte a drón egy önmegsemmisítésre tervezett csali lehetett.

Lengyelország 2022 óta fokozott riadókészültségben van a légterébe belépő „objektumok” miatt, miután egy eltévedt ukrán rakéta eltalált egy dél-lengyel falut, amiben két ember meghalt. Most senki sem sérült meg, de a robbanás több ház ablakát betörte.

A rendőrség közölte, égett fém- és műanyagdarabokat találtak a helyszínen, és a becsapódás helye körül 8-10 méter átmérőjű területen égett el a kukorica. Az egyik helyi lakos arról beszélt, olyan hangos volt a robbanás, hogy az egész ház megremegett.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel kormányfőhelyettes, védelmi miniszter azt mondta, ez az eset hasonló azokhoz, mikor orosz drónok repültek be Litvániába és Romániába. Szerinte ez az eset összefüggésbe hozható az ukrajnai háború befejezésére irányuló erőfeszítésekkel.

„Ismét az Orosz Föderáció provokációjával, egy orosz drónnal van dolgunk. Ez egy kritikus pillanatban történik, amikor a békéről folynak a tárgyalások.”

Radoslaw Sikorski külügyminiszter X-en közölte, tiltakozást nyújtanak be a légtér megsértése miatt, de az elkövetőt nem nevezte meg.