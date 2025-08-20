Radioaktív izotópot találtak egy garnélarákban, több termékét visszahívta a Walmart Amerikában

Három garnélarák termékét visszahívta a Walmart 13 amerikai államban, miután radioaktív anyagot találtak egy tengeri termékekből álló szállítmányban.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FCA) arra figyelmeztetett, hogy ne fogyasszák a Walmart Great Value márkanév alatt forgalmazott fagyasztott garnélarákot, mert az a szállítókonténerekben veszélyes izotóppal érintkezhetett.

Az FDA szerint egy panírban sült garnélarák mintában kimutatták a cézium-137-es izotópot (ami az egyik legveszélyesebb radioaktív anyag), de ez nem került forgalomba az Egyesült Államokban. A mintában nem találtak akkora adagot, ami akut károsodást okozna a fogyasztókban, de a rák kockázatát növeli.

Képünk illusztráció Fotó: NATHALIE JAMOIS/Hans Lucas via AFP

A termék egy indonéz beszállítótól származott, amelynek azóta számos konténerét nem engedték be az Egyesült Államokba – közölte az FDA. A hivatal más termékben nem mutatott ki radioaktív izotópot, de közölték, ez nem zárja ki a szennyeződés lehetőségét. (BBC)