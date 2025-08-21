Földútbirtokos lett Mészáros Lőrinc hároméves unokája Hatvanpuszta mellett

Korábban Mészáros Lőrinc fiáé, ifjabb Mészáros Lőrincé, 2024-től pedig Mészáros Lőrinc fiának fiáé, az azonos nevű Mészáros Lőrincé az az alcsútdobozi földút, amelyről a legjobb kilátás nyílik a hatvanpusztai majorságra. A legfiatalabb Mészáros Lőrincről a legérdekesebb információ az, hogy hároméves.

Mindezt Hadházy Ákos független képviselő posztjából tudjuk, amelyben arról is ír, hogy amikor szólt a rendőröknek, hogy a majorsághoz szervezett demonstráción azon az úton is elsétálnának, elkordonozták azt – holott korábban nem jelezte semmi, hogy magánútról lenne szó. „Később – biztos, ami biztos alapon – egy rendőrautó és két rendőr is elállta az utat” – írta Hadházy.

Az alcsútdobozi külterület 2021-ig állami tulajdonban volt, onnan került Mészáros fiához. „Hogy mennyiért szerezte és mire kellett neki, azt nem tudni” – írta a képviselő, aki az utóbbi hetekben gyakran járta a környéket, tüntetést is szervezett, a héten pedig arról számolt be, hogy a majorság biztonsági őre nekiment az autójával. Az ügyben már büntetőeljárást is indított a rendőrség közúti veszélyeztetés miatt.

Hadházy Ákos megtekinti a majorságot Fotó: Bankó Gábor

Mint írtuk, Hatvanpuszta csak egy kis része a környékbeli Orbán–Mészáros-uradalomnak. A majorságot földek gyűrűje veszi körül, a biztonsági sáv az Orbán és a Mészáros családhoz köthető birtokokból áll. A térképen látványosan összeér a famíliák birtoka onnan, ahol zebrák legelnek, egészen odáig, ahol golflabdákat ütögetnek egy Tiborczékra hangolt klubban.

A miniszterelnök rendre az édesapja gazdaságaként hivatkozik a területre, és azt mondja, nem őt, hanem az apját érdemes kérdezni róla. Augusztusban megfogadtuk a miniszterelnök tanácsát, személyesen csíptük el a szűkszavú Orbán Győzőt, hogy Hatvanpuszta felől érdeklődjünk: