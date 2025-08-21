Ha nem tudsz magyarul, ne is álmodj arról, hogy Sátoraljaújhelyre költözhetsz

POLITIKA
„A rendelet kiemelt célja, hogy a város hosszú távú fenntarthatóságát és élhetőségét biztosítsa, valamint megelőzze a közösségi összetartást veszélyeztető jelenségeket, ideértve a betelepülések kívánatos mértéket meghaladó hullámait és az
ingatlanszerzések aránytalanságát” – áll a sátoraljaújhelyi képviselő-testület csütörtök délelőtt elfogadott helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletében.

A szlovák határhoz közeli, 13 ezres északkelet-magyarországi város önkormányzata élni akar az eladó ingatlanok elővásárlási jogával, lakcímlétesítési engedélyével és tilalmával.

A betelepülési kérelmet a jegyzőnek kell benyújtani a szükséges dokumentumokkal együtt, így

  • a hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet igazolására,
  • egy hiteles dokumentumot a köztartozásmentesség igazolására,
  • érettségi bizonyítványt vagy középfokú szakképesítést tanúsító okirat másolatát.

A betelepülőnek folyamatos biztosítotti jogviszonnyal vagy nyugdíjjal kell rendelkeznie. A megvásárolt ingatlanban egy főre legalább 10 négyzetméternek kell jutni.

Ha nem magyar anyanyelvű vásárolna ingatlant Sátoraljaújhelyen, annak tudnia kell magyarul, legalább társalgási szinten. (Sátoraljaújhelyen sok lakás van Nyugat-Európában dolgozó szlovákiai szlovákok tulajdonában, akik az ingatlanukat befektetésnek vették, és kiadták albérletbe.)

A beköltözőnek százezer forint betelepülési hozzájárulást is fizetnie kell.

Sátoraljaújhelyi turul
Fotó: MTI

Az ország egy sor településén hoztak már ilyen rendeletet azután, hogy az önrendelkezési törvény lehetővé tette ezt. Navrasics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter ugyan visszautasította, hogy a törvény romaellenes lenne, az általunk megkérdezett jogászok szerint azonban a törvény azért született, hogy azok a települések, melyek távol akarják tartani a romákat vagy általában az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegeket, ezt megtehessék. Nem véletlen, hogy eddig főleg cigányok által is lakott településeken hoztak ilyen rendeletet.

Rendre felmerülnek alkotmányossági aggályok is, az pedig az Európai Unió egyik alapvető értékének, a szabad költözés jogának mond ellent, hogy a beköltözőnek tudnia kell magyarul.

Mezőkeresztesen éltek először a rendeletalkotás lehetőségével, riportot is írtunk a városról. A legtöbb lakónak a romák jutottak eszébe a szabályozás kapcsán, a polgármester viszont azt mondta, a rendelet nincs senki ellen. Nem sokkal később hatályon kívül helyezték, miután a megyei kormányhivatal törvényességi felülvizsgálatot indított.

POLITIKA önazonossági törvény helyi önazonosság védelme diszkrimináció fidesz sátoraljaújhely szlovák cigány rasszizmus
Kapcsolódó cikkek

Navracsics Tibor visszautasítja, hogy romaellenes lenne az önazonossági törvény

A miniszter szerint ha egy önkormányzat mégis olyan rendeletet alkot, ami diszkriminatív, akkor azt a megfelelő szervek előtt meg lehet támadni.

Jelinek Anna
belföld

Hiába írták bele az Alaptörvénybe az önazonossághoz való jogot, durván jogsértők az eddig meghozott rendeletek

Egyértelműen diszkriminatívak az „önazonosság védelmében” hozott rendeletek. Azt a törvényt is sértik, amelyre hivatkozva meghozták a beköltözést korlátozni célzó szabályokat. A jogvédő szerint annyira gyenge a szabályozás, hogy a törvény nem sokáig lesz érvényben mai formájában.

Keller-Alánt Ákos
belföld

„Ha arra használják fel, hogy egyszerre ne költözzön be 40 ember, akkor egyetértek” - riport Mezőkeresztesről, ahol először vezették be a lakásvásárlást nehezítő rendeletet

Majoros János polgármester állítja, hogy senki ellen nem szól a rendeletük, háromból három mezőkeresztesi mégis a romákra utalgatva beszélt az új önkormányzati szabályról. A példa ragadós, egy újabb BAZ megyei és egy Pest megyei településen is megalkották azt.

Windisch Judit
POLITIKA

Már hatályon kívül is helyezte „önazonossági” rendeletét Mezőkeresztes

Ez volt az első település, mely a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján próbálta korlátozni, ki költözhet be a településre.

Keller-Alánt Ákos
belföld