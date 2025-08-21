Helyreigazítás

A 2025. július 29. napján az Őrizetbe vették a NAV kommandójának a parancsnokát címmel megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommandójának, a Merkúr Bevetési Egységnek a parancsnokát, Tornai Márkot a cikket megelőző héten őrizetbe vették. Valótlanul állítottuk továbbá, hogy kábítószerrel összefüggő bűncselekmény miatt csaptak le rá és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt eljárás van ellene folyamatban. Valótlanul állítottuk azt is, hogy Tornai Márkot Demeter Tamás, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese nevezte ki. Tévedésünkért Tornai Márktól és valamennyi érintettől elnézést kérünk.