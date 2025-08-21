Uganda befogad afrikai embereket, akiket az USA kitoloncol

Uganda megállapodást kötött az Egyesült Államokkal arról, hogy meghatározott feltételek mellett befogadja az onnan kitoloncolt afrikaiakat - közölte csütörtökön az ugandai külügyminisztérium.

Nem fogadnak be büntetett előéletűeket és kísérő nélküli kiskorúakat, valamint elsősorban afrikai országokból származó emberek áthelyezését tartják „elfogadhatónak”. Hogy Uganda mit kap cserébe és hány embert fogad be, az nem derült ki. Az egyezség olyan harmadik országból érkezőkre vonatkozik, akik nem kaptak menedékjogot az Egyesült Államokban, ugyanakkor nem tudnak vagy nem akarnak visszatérni saját hazájukba. A kampalai külügyi tárca hozzátette, hogy az egyezség ideiglenes jellegű, pontos részletei pedig egyeztetés alatt állnak.

A kelet-afrikai ország kormánya nem az első, amely megállapodást köt az Egyesült Államokkal, amely több millió papírok nélkül érkező menedékkérőt és büntetett előéletű vagy kisebb jogsértéseket elkövetett külföldit kíván kiutasítani.

Júliusban öt embert - akik Vietnamból, Jamaikából, Laoszból, Jemenből és Kubából érkeztek - Szváziföldre szállítottak, szigorúan őrzött börtönbe. Őket Washington szerint súlyos bűncselekmények miatt ítélték el. A deportálásokat egy szváziföldi és dél-afrikai civil szervezetekből álló csoport kifogásolja, a legfelsőbb bíróság pénteken tárgyalja az ügyet.

Szintén júliusban nyolc, különböző országokból származó férfit deportáltam Dél-Szudánba, Dzsibutin keresztül, ahol hetekig tartották őket egy konténerben.

Eközben több mint 250 venezuelait repatriáltak Venezuelába, miután márciusban megfelelő eljárás nélkül egy hírhedt salvadori börtönbe küldték őket.

Ruanda közben bejelentette, hogy befogad 250, az Egyesült Államok által deportált embert. A ruandai kormány szóvivője, Yolande Makolo a BBC-nek elmondta, hogy „munkaerő-képzést, egészségügyi ellátást és szállást kapnak, hogy új életet kezdhessenek Ruandában”.

Uganda az Egyesült Államok szövetségese, és közel 40 éve a 80 éves Yoweri Museveni irányítja, akinek politikai ellenfeleit rendszeresen börtönbe zárják. (Guardian, MTI)