Uganda befogad afrikai embereket, akiket az USA kitoloncol

Uganda megállapodást kötött az Egyesült Államokkal arról, hogy meghatározott feltételek mellett befogadja az onnan kitoloncolt afrikaiakat - közölte csütörtökön az ugandai külügyminisztérium.
Nem fogadnak be büntetett előéletűeket és kísérő nélküli kiskorúakat, valamint elsősorban afrikai országokból származó emberek áthelyezését tartják „elfogadhatónak”. Hogy Uganda mit kap cserébe és hány embert fogad be, az nem derült ki. Az egyezség olyan harmadik országból érkezőkre vonatkozik, akik nem kaptak menedékjogot az Egyesült Államokban, ugyanakkor nem tudnak vagy nem akarnak visszatérni saját hazájukba. A kampalai külügyi tárca hozzátette, hogy az egyezség ideiglenes jellegű, pontos részletei pedig egyeztetés alatt állnak.
A kelet-afrikai ország kormánya nem az első, amely megállapodást köt az Egyesült Államokkal, amely több millió papírok nélkül érkező menedékkérőt és büntetett előéletű vagy kisebb jogsértéseket elkövetett külföldit kíván kiutasítani.
Uganda az Egyesült Államok szövetségese, és közel 40 éve a 80 éves Yoweri Museveni irányítja, akinek politikai ellenfeleit rendszeresen börtönbe zárják. (Guardian, MTI)