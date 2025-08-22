Gyanútlan nőkről készült meztelen fotókkal volt tele egy 32 ezer fős olasz Facebook-csoport

A Facebook eltávolított egy olasz csoportot, amiben férfiak osztották meg képek ezreit gyanútlan nőkről, gyakran intim helyzetben.

A Mia Moglie (A feleségem) elnevezésű csoportnak körülbelül 32 ezer tagja volt, mielőtt bezárták, és Olaszországban hatalmas felháborodást váltott ki, amikor kiderült, hogy milyen tartalmakkal van tele.

A Facebookot működtető Meta közölte, hogy az oldalt azért távolították el a közösségi médiafelületről mert megsértette a felnőttek szexuális kizsákmányolásra vonatkozó szabályzatukat. A Facebook-csoport eltávolítása előtt készített képernyőfotókból az derült ki, hogy az oldalon meztelen, alvó, néha intim pillanatokat megélő nők képeit osztották meg a tagok egymással, a bejegyzések alatt pedig számos szexuális tartalmú hozzászólás volt olvasható férfiaktól - írja a BBC. Egyesek olyanokat írtak, hogy a képeket látható nőket „meg akarják erőszakolni”, mások pedig azt dicsérték, hogy a képek úgy készültek, hogy arról a rajtuk lévő nők nem is tudtak.

A jelenségre Carolina Capria olasz írónő hívta fel a figyelmet, aki azt írta, hogy „hányingert” és „félelmet” érzett az oldalon látottaktól, ezután a csoportot többezren jelentették a kiberbűnözést vizsgáló hatóságoknak.

Fiorella Zabatta olasz politikus az eset után a Facebookon közzétett posztjában azt nyilatkozta, hogy ez „nem csak ártalmatlan szórakozás”, hanem „virtuális nemi erőszak”.

„Ezek ellen a platformok ellen harcolni kell, a férfiasság mérgező eszméje ellen harcolni kell, és mindannyiunknak cselekednünk kell: a civil társadalomnak és a politikának is”.

Sokan egyébként a csoport megszüntetése után amiatt kezdtek el aggódni, hogy nőni kezdhet a hasonló tartalmú oldalak száma. Olaszországban a bosszúpornó, illetve az eredetileg privát célból készült szexuálisan explicit képek és videók megosztása 2019 óta illegális.

Az olasz sajtóban jelenleg többen is párhuzamot vonnak a történtek és a francia Pelicot-ügy közt, amelyben a férj, Dominique Pelicot egy honlapon keresztül toborzott férfiakat a felesége megerőszakolására (a történtekről ebben a podcastunkban beszélgettünk), ám hazai vonatkozásban inkább a Motherless-üggyel mutat hasonlóságokat: tavaly nyáron az internet egyik legerőszakosabb pornóoldalán bukkantak fel magyar lányokról és nőkről készült lesifotók, a felhasználók pedig nem egy alkalommal vérdíjat tűztek ki a fejükre, a kommentszekcióban pedig gyomorforgató részletességgel tárgyalták, hogyan erőszakolnák, kínoznák és ölnék meg őket.Végül idén februárban Berlinben fogták el a férfit, aki a képeket megosztotta.

A Motherless-ügy hátteréről itt írtunk bővebben, illetve a témát podcastunkban is körüljártuk.

Címlapkép: Jakub Porzycki/NurPhoto