Egy éve nem hajlandó kifizetni a megrendelt turulszobrot a kaskantyúi polgármester

Hadházy Ákos újabb kis magyar abszurdra lett figyelmes, amelynek helyszíne Kaskantyú községe. Egy elkeseredett szobrász már a Facebookon üzen a település polgármesterének, hogy ideje lenne kifizetnie, amit megrendelt. Történt ugyanis, hogy a polgármester rendelt egy turulszobrot, ami egy évvel ezelőtt már el is készült. A polgármester azonban azóta nem hajlandó azt kifizetni és átvenni.

„Kedves kaskantyúi lakosok! Üzenem a Polgármester Úrnak, hogy az általa megrendelt Turul madár szobor egy éve várja, hogy átvegye és kifizesse... Azért ide írok, mert más módon már nem tudom őt elérni... Kaskantyú közösségéhez fordulok tehát, kérem a segítségüket”, írja a szobrász.

Hadházy szerint egyébként a pénz hiánya elviekben nem kellene, hogy gondot okozzon, a képviselő-testület tagjai ugyanis éveken keresztül lemondtak a tiszteletdíjukról, hogy összegyűjtsék a szobor árát.