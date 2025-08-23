Újabb vezetőket küldött el az amerikai védelmi miniszter a Pentagonból

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter menesztette a Pentagon hírszerző ügynökségének a vezetőjét és két másik magas rangú katonai parancsnokot is, közölték amerikai tisztviselők a Reuters-szel. Az azonban egyáltalán nem világos, hogy miért is bocsátották el a Védemi Hírszerző Ügynökség vezetőjét, Jeffrey Kruse-t.

Mindenesetre ez azután történt, hogy kiszivárgott egy előzetes jelentés, amely szerint a június 22-i, három iráni nukleáris létesítmény ellen irányuló amerikai légicsapások mindössze néhány hónappal vetették vissza Teherán nukleáris programját, ami ellentmond Trump azon állításának, hogy a célpontokat „megsemmisítették”. Ez pedig feldühítette Trumpot. A Fehér Ház a szigorúan titkos jelentést „teljesen tévesnek” bélyegezte, Trump pedig „söpredéknek” és „álhíreknek” nevezte a CNN-t, a New York Timest és más, a jelentéshez hozzájutott médiumokat.

Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Egy névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselő szerint azonban Kruse mellett Hegseth elrendelte az amerikai haditengerészet tartalékosainak főnökének és a haditengerészeti különleges hadviselési parancsnokság parancsnokának eltávolítását is.

„A magas rangú nemzetbiztonsági tisztviselők elbocsátása rávilágít a Trump-adminisztráció veszélyes szokására, hogy a hírszerzést lojalitáspróbának tekinti, ahelyett, hogy országunk védelmének tekintené” – mondta Mark Warner amerikai szenátor, a Szenátus Hírszerzési Kiválasztási Bizottságának alelnöke.

Úgy tűnik, ez a lépés a Trump-adminisztráció legújabb kísérlete arra, hogy megbüntessék a jelenlegi és volt katonai, hírszerző és bűnüldözési tisztviselőket, akiknek nézetei ellentétesek Trump nézeteivel.