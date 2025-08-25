Felfoghatatlan összegek: a Dr Pepper felvásárolja a Douwe Egbertset

Fotó: ARNE DEDERT/dpa Picture-Alliance via AFP

A tea, kávé, valamint kávéfőzők és kiegészítők gyártója, az amerikai Keurig Dr Pepper megállapodott a Douwe Egberts holland tulajdonosa, a JDE Peet's fölvásárlásáról 15,7 milliárd euróért.

Az amszterdami tőzsdén jegyzett JDE Peet's, amely egyebek között Jacobs, Douwe Egberts és Kenco márkanevek alatt gyárt kávét, és a Peet's Coffee kávézólánc tulajdonosa, több mint 50 italmárkával rendelkezik, többsége kávé, tea és forró csokoládé.

Az ügylet után a Keurig Dr Pepper két, amerikai tőzsdén jegyzett vállalatra válik szét, az egyik a kávéiparban, a másik az üdítőital-piacon működik majd. A Global Coffee Co. a világ legnagyobb, kizárólag kávéval foglalkozó vállalata lesz, évi nettó 16 milliárd dollár bevétellel.

A fölálló másik új cég, a Beverage Co. több mint 11 milliárd dolláros éves bevételre számít. A Keurig Dr Pepper piaci tőkeértéke 47 milliárd dollár. A vállalat 2018-ban jött létre a kávét és kávéfőzőket gyártó Keurig Green Mountain, valamint az üdítőitalokat gyártó Dr Pepper Snapple egyesülésével.

A Keurig Dr Pepper kávéportfóliójába olyan márkák tartoznak, mint a LavAzza vagy a McCafé, az üditőitalmárkák között pedig a 7UP, a Canada Dry vagy a Schweppes. (MTI)