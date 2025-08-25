Majdnem megdőlt a 45 éves hidegrekord

Augusztus 25-én reggel a fagyzugokban 5 fok alá csökkent a hőmérséklet az Időkép szerint, a leghidegebb ismét Zabaron volt.

A HungaroMet adatai szerint Zabaron és Lénárddarócon is 1,7 fok volt a hétfői minimum, ami 0,2 fokkal közelítette meg az eddigi hidegrekordot. Augusztus 25-én a leghidegebb ugyanis 1,5 fok volt, amit 1980-ban Nagykanizsán mértek.

A következő hajnalok is hasonlóan hidegek lesznek, de ilyen hidegre már nem kell készülni. Kedden északkeleten a fagyzugokban még lehetnek 5 fok körüli minimumok.

Aztán csütörtöktől megint beüt a kánikula, pénteken akár 35 fok is lehet.