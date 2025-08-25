Nem kérette be a kormány az orosz nagykövetet a munkácsi támadás után

A Telex az utolsó kérdéssel bevitte a kegyelemdöfést Gulyásnak, megkérdezte, nem bánja-e, hogy nem volt ott a jachton, és hogy dől el, ki mehet.

Gulyás azt mondta, a miniszterelnök dönti el, hogy kit hív el, és majd lesz lehetősége elmondani az ötleteit a tervhez.

Vitályos itt közbeszól, hogy egyelőre csak egy címet láttun az egészből, ő biztosan nem vonná le azt a következtetést, hogy van már kész terv.