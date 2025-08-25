Nem kérette be a kormány az orosz nagykövetet a munkácsi támadás után

A Kormányinfónak vége
A tudósítást lezárjuk.
A Telex az utolsó kérdéssel bevitte a kegyelemdöfést Gulyásnak, megkérdezte, nem bánja-e, hogy nem volt ott a jachton, és hogy dől el, ki mehet.
Gulyás azt mondta, a miniszterelnök dönti el, hogy kit hív el, és majd lesz lehetősége elmondani az ötleteit a tervhez.
Vitályos itt közbeszól, hogy egyelőre csak egy címet láttun az egészből, ő biztosan nem vonná le azt a következtetést, hogy van már kész terv.
A Telex jön, marad az SZVR jelentésénél. A kérdés, hogy lát-e olyan veszélyt, hogy ellenzéki párt választás előtt hatalomra pórbál jutni, akár törvénytelen eszközökkel? Ennek nincs realitása, úgyhogy nem. A következő kérdésekre már azt mondja, Gulyás nem akar foglalkozni ezzel a jelentéssel, visszatér oda, hogy Brüsszel más kormányt akar.
Gulyás valószínűtlennek tartja, hogy Lavrov ne hallott volna a munkácsi támadásról. Ezt mondta az NBC-nek - mondja a riporter. "Ha így van, akkor nem mondott igazat."
Kárpátalja volt a legbiztonságosabb rész, ez nem változott a támadáson. Gulyás szerint ez az oroszokkal való viszonyon is múlhat.
A kérdés, hogy mit tett a kormány az elmúlt 3,5 évben a szállítások diverzifikálásáért. A kormányváltáskor 2 országgal volt összeköttetés, most hattal van, a kőolajat és földgázt is értve. Nem minden az ellátásbiztonság, az ár is fontos.
Beszél arról is, hogy hibás volt előidézni a háborút, ebben Oroszország felelőssége megkérdőjelezhetetlen.
A kormány egyetért az orosz Külső Hírszerző Szolgálat jelentésével? Gulyás nem tudja, az miről szól, de ha az a kérdés, hogy Brüsszel más kormányt akar-e látni, arra igen a válasz, de ehhez nem kell hírszerzés.
A kérdés, hogy nem szólnak-e benne a közügyekbe ezzel? Gulyás azt mondja, tényszerű állítás, hogy Brüsszel más kormányt akar. Minden kérdésünkre annyit mond Gulyás, hogy Brüsszel más kormányt akar. A nyomásgyakorlásra a forrásmegvonást említi, illetve a törvényekkel szembeni fellépést.
Egy következő támadás indokolttá tenné a Szijjártó-Lavrov találkozót? Nem jós, akkor kell beszélni, ha úgy érzik, hogy tudnak segíteni Kárpátaljának.
A miniszterelnök szabadságon van, de dolgozik alatta. Az első néhány napot a csapatával töltötte. És ehhez magángép és jacht kell? Gulyás kitér először, de szerinte vitorláson megy Orbán.
Ezt saját jövedelemből egy 444-es újságíró is ki tud bérelni. A magángépről sem tud konkrét összeget, de megismétli, hogy mindenk ki tudja fizetni.
Mi köze önnek ehhez, hogy vitorláson dolgoznak? - ezen hosszan le vannak akadva. Miért kérdés, hogy dolgozik valaki a szabadsága alatt - szól vissza Vitályos. Engedtessék meg neki, hogy dolgozzon, másokkal ellentétben, akik kvadoztak...
Orbán és csapata azzal utazott Bracra. Gulyás nem tudja, mennyi volt az út, de nem is hiszi, hogy az a nyilvánosságra tartozik. Ez kispropelleres gép, senkiben nem merülhet fel, hogy a jelenlévők nem tudják kifizetni, így ez magánügy.
Hatvanpuszta is kérdés, amit Orbán Győző azzal intézett el, hogy volt rá pénze, a cége profitjából. Ez is ennyi? Ő csak a HVG-t idézte - mondta Gulyás, hiszen a lap írt arról, hogy Orbán Győző milyen felújítást végez, és ha a cégek osztalékbevételt megnézik, akkor nem kétséges, hogy van elég pénz rá.
Kérdés, miért nem teszi ki Orbán Győző a számlákat. Gulyás arról beszél, a bánya nyeresége követhető, és ha valaki megbecsüli a felújítást, az belefér. Ez politikai hisztéria Gulyás szerint, a miniszterelnököt vagy a családját támadják.
A Munkácsot ért támadás után Kárpátalja visszakerül-e a háború sújtota térségek listájára - kérdezik Gulyást. Ilyen döntés pillanatnyilag nem született, további támadás híján nem változtatna ezen.
A kormány nem tárgyalt erről.
A győzelmi tervet feszegeti a riporter, hogy osszon már meg részleteket Gulyás. Hogy egy pártnak mi a győzelmi terve, nem a kormányra meg a kormányinfóra tartozik - mondja. "A végeredmény a lényeg, egy szép nagy magabiztos győzelem."
A logóról sem beszélt (az egy nagy nemzeti színű oroszlán).
A hvg kérdez, először Nagy Márton posztjáról, ami szerint van egy országépítési terv, 10 ezer milliárdos nagyságrendben, 2035-ig újjápítenék az ország többféle infrastruktúráját. Ez ugyanaz a terv, amit az ÉKM készített, de ugyanez a minisztérium volt, ami több száz állami beruházást húzott le vagy halasztott el. Kérdés, hogy honnan lesz a programra pénz.
Gulyás azzal kezd, hogy nem látták előre a háborút, rendkívüli helyzetben el lehet halasztani a terveket. Annak van jelentősége, hogy a kormány megmondja, milyen irányban tervezi a fejlesztéseket. Vitályos elmondja, hogy évente felülvizsgálják a fejlesztési tervet. Több, mint kívánságlista, egy szándéknyilatkozat.
A NATO vezérkari főnökök tanácskozása a következő téma, a kérdés, hogy mit gondol a kormány, szükség van-e garanciákra az orosz-ukrán béke vagy fegyverszünet érdekében, és ezek köthetők-e Kína vagy Oroszország vétójogához? Gulyás azt mondja, valamilyen biztonsági garanciára szükség lesz. A NATO-csatlakozásnak nincs realitása. Szerinte újszerű volt a Trump-Putyin egyeztetésnek, hogy Putyin bizonyos garanciákat elfogadni látszott. Az oroszok erről mást gondolnak, mint az ukránok. (Az oroszok olyan garanciát akarnak, amit megvétózhatnak, ez került szóba 2022-ben is.)
A mocskosfideszezés kapcsán arról beszél Gulyás, hogy ez a jelenség a fesztiválokon azért lehet, mert a fiataloknak nincs összehasonlítási alapja, nem tudják, régen mi volt.
Arra a blikkes kérdésre, hogy miért ez az ordító különbség a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás és a magyarok lakta Munkácsot ért orosz rakétatámadás kormányzati kommunikációban ugyanúgy a diplomáciában is szokatlanul visszafogottan reagál a miniszter, pláne ahhoz képest, ahogy az ukránokról beszélt.
Hadházy hatvanpusztai üldözéséről kérdez a Blikk. Gulyás azt sugallja, hogy egyoldalú azt gondolni, hogy az az őr veszélyeztette a képviselő testi épségét és nem fordítva. A ma nyilvánosságra került videót nem látta.
A Magyar Hírlap arra kérdez rá, nem Brüsszel csendes jóváhagyása miatt bombázza-e Ukrajna a Barátság kőolajvezetéket, amit Gulyás nem tud elképzelni.
Sajnálja, hogy az ellenzék nem támogatja az Otthon Startot.
A szolnoki gyermekotthon kapcsán Fülöp Attila államtitkárig terel Gulyás, erről nem volt bekészített papír nála.
Az RTL kérdezi, hogy fordulhat elő, hogy a legfontosabb katonai létesítményből el tudnak lopni repülőgép-alkatrészeket? Vitályos Eszter próbálja kimenteni Gulyást, de válasz nem érkezik a kérdésre. Csak annyi, hogy működésképtelenek voltak azok a MIG-29-esek, amelyekről loptak. Ez önmagában kérdéseket vet fel, hisz felmerül, hogyhogy nem konzerválva vannak ott. De megerősítették a védelmet.
Az RTL azzal folytatja, hogy ha Lavrov nem hallott a Munkács elleni támadásról, az azt jelenti, hogy nem jeleztek ezzel kapcsolatban semmit az oroszoknak?
Gulyás azt mondja, Orbán nyilvánosan elítélet a Munkácsot ért rakétatámadást.
A riporter többször visszakérdezett, hogy ezek szerint nem vették fel a kapcsolatot az oroszokkal, mire Gulyás először megismételte a választ, majd elismerte, hogy nem történt ilyen.
De majd nekik is el fogják ítélni, ha beszélnek velük.
Nem is kérették be az orosz nagykövetet, mert Szijjártó Péter úgy ítélte meg, hogy ez nem szükséges.
A riporter felhozza, hogy egy turul szobor ledöntése miatt berendelték az ukrán ügyvivőt, mire Gulyás azzal vág vissza, hogy a kérdés tendenciózus, az más, itt egy 3,5 éve folyó háborúról van szó, de ha Szijjártó és Lavrov találkozik, „biztos lehet benne”, hogy szóvá fogja ezt tenni.