A házak között hajtott végre kényszerleszállást egy hőlégballon Debrecenben

Egyórás sétarepülésre indult az a hőlégballon Debrecenben, amely végül a kertvárosi részen a lakóházak között hajtott végre kényszerleszállást. Amikor felszálltak az autópálya mellől, az időjárás szerint végig kedvező lett volna a széljárás az út során, ez azonban mégsem így történt. A szél a város fölé sodorta őket, ahonnan már sehogy sem tudtak kikeveredni, derül ki az RTL Híradó riportjából.

Több helyen is próbáltak landolni, de egyik sem volt ideális, végül egy kertvárosi utca lett a leszállás helyszíne, ahol az utca egyik oldalán fák, a másikon villanyvezetékek voltak. Bár a manőver közben a hőlégballon hozzáért az egyik villanyvezetékhez, és így 3 órán keresztül nem volt áram, a hőlégballonban utazó 6 ember közül senki sem sérült meg.

A pilóta szerint menet közben megszűnt a stabil szél, kavarogni kezdett, és ezért kellett kényszerleszállást végrehajtani. A rendőrség légiközlekedés veszélyeztetése miatt vizsgálatot indított.