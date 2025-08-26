Az ügyészség letartóztatná a fiatalokat, akik megvertek egy színes bőrű férfit a II. János Pál pápa téren

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Fővárosi Főügyészség 3 személy letartóztatását indítványozta, akik a bőrszíne miatt életveszélyesen bántalmaztak egy férfit a VIII. kerületben.

A megalapozott gyanú szerint többen (köztük fiatalkorúak is) vasárnapra virradóan, a hajnali órákban a II. János Pál pápa téren a bőrszíne, etnikai hovatartozása miatt súlyosan megvertek egy férfit, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.

II. János Pál pápa tér 14-16., OTI házak
Fotó: Soós Bertalan

A fővárosi rendőrök elfogtak, és csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettével, valamint életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítottak meg hét embert.

A Fővárosi Főügyészség három gyanúsítottal (köztük két fiatalkorúval) szemben letartóztatást indítványozott azért, hogy ne szökhessenek el, és ne befolyásolhassák a bizonyítást. A felnőtt gyanúsított esetében további ok volt az is, hogy az ügyészség szerint nála csak így lehet kizárni a bűnismétlés veszélyét. Az ügyészség szerint még több embert is letartóztathatnak. Az indítványozott letartóztatásokról a nap folyamán dönt a nyomozási bíró.

bűnügy életveszélyes sérülés józsefváros verés Életveszélyt okozó testi sértés bántalmazás Fővárosi Főügyészség letartóztatás közösség tagja elleni erőszak II. jános pál pápa tér rasszizmus
Kapcsolódó cikkek

Fiatalok vertek meg egy színes bőrű férfit Budapesten, hét embert őrizetbe vettek

A nyomozók az üggyel kapcsolatban hét embert hallgattak ki, majd kezdeményezték a letartóztatásukat.

Jelinek Anna
bűnügy