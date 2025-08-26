Embervadászat Ausztráliában

Egy „súlyosan felfegyverzett” férfi után indult nagyszabású hajtóvadászat Ausztráliában, miután két rendőrt agyonlőttek és egy harmadikat megsebesítettek egy lesben álló támadásban, egy Victoria államában található kisvárosban – írja a BBC. A rendőrség „aktív incidensnek” minősítette a Porepunkah-ban történt esetet, így jelenleg is több száz rendőr keresi a gyanúsítottat, valamint felszólították a lakosságot, hogy ne közelítsenek a helyszínhez.

A rendőröket akkor érte támadás, amikor egy letartóztatási parancsot mentek kézbesíteni tízen egy az ausztrál sajtó szerint történelmi jelentőségű szexuális bűncselekménnyel kapcsolatban. A rendőrség szerint a gyanúsított a támadás után gyalog menekült el a bozótosba, és egyedül van. A hatóságok még keresik a férfi feleségét és gyerekeit.

Mike Bush, a Victoria állami rendőrség főparancsnoka közölte, hogy kedden helyi idő szerint 10:30 körül (00:30 GMT) jelentek meg a rendőrök a birtokon. „Súlyosan felfegyverzett támadó nyitott tüzet a rendőrökre” – mondta, hozzátéve, hogy két kollégáját – egy 59 éves nyomozó és egy 35 éves főtörzsőrmester – „hidegvérrel gyilkolták meg”. Egy harmadik rendőrt alsótestén ért találat, őt mentőhelikopterrel kórházba szállították, és megoperálták. Sérülései nem életveszélyesek.

A főparancsnok szerint minden rendelkezésre álló erőforrást bevetnek a gyanúsított elfogására, és felszólította a helyieket, hogy maradjanak otthon. „A prioritásunk, hogy letartóztassuk őt, és visszaállítsuk a közösség biztonságát” – mondta. Emellett azt is elmondta, hogy a lövöldözés idején a gyanúsított feltehetően egyedül volt, és bár keresik a partnerét és két gyerekét, úgy tudják, nem együtt menekültek el. Elmondása szerint az, hogy tíz rendőr is részt vett az akcióban, azt mutatja, hogy tisztában voltak a kockázatokkal. Végül pedig felszólította a fegyverest, hogy adja fel magát.

Sarah Nicholas polgármester közleményében részvétét fejezte ki, és felajánlotta támogatását az áldozatok családjainak.

„Ez a nap mély szomorúságot és sokkot hozott a közösségünknek… együtt gyászolunk” – mondta.

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök és Jacinta Allan, Victoria állam kormányzója egyaránt méltatta a rendőrök bátorságát.

A helyi média Dezi Freeman néven azonosította a gyanúsítottat – aki „szuverén állampolgárnak” vallja magát, vagyis azt állítja, hogy nem tartozik az ausztrál törvények és kormányzati hatóságok fennhatósága alá. Az úgynevezett SovCit (sovereign citizen) mozgalom követői évtizedek óta jelen vannak Ausztráliában – közölte az Ausztrál Szövetségi Rendőrség (AFP). A rendőrség szerint többségük ártalmatlan, de az utóbbi években a bizalmatlanság növekedése – részben a Covid-járvány alatt – új lendületet adott a mozgalomnak.

Egy szomszéd szerint Freeman azonban gyakorlott túlélő az ausztrál erdőkben. „Jól ismeri a vadont, és vannak ott barlangok is, szóval szerintem egy ideig még nem fogják megtalálni” – mondta egy helyi lapnak.