Franciaország beperli a Kicket, miután meghalt egy férfi, akit livestreames társai 12 napig nem hagytak aludni

Franciaország beperli az ausztráliai székhelyű Kick livestream-platformot gondatlanság miatt, miután egy felhasználó életét vesztette egy élő közvetítés során – írja a Guardian.

A Kick egyelőre nem reagált a párizsi ügyész keddi nyilatkozatára, azonban a streamer halála után a Kick Français közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, és felülvizsgálja a francia tartalmait.

Jean Pormanove, azaz Raphaël Graven streamer

A platform azután került vizsgálat alá Franciaországban, miután egy 46 éves francia férfi, Raphael Graven – aki a neten Jean Pormanove vagy JP néven volt ismert – a hónap elején meghalt egy maratoni élő közvetítés közben. Graven közvetlenül a halála előtt egy rendkívül megterhelő kihívást teljesített a platformon, ami során nem aludhatott el, ha pedig elbóbiskolt, társai vödörnyi hideg vizet öntöttek rá, vagy lombfúvót, motort bömböltettek a feje mellett.

Graven utolsó élője végül 12 napon, 298 órán át tartott.

A streamernek nem ez volt az első megterhelő kollaborációja. Graven két úgynevezett barátjával hozta létre a Lokal nevű csatornát a platformon, ahol a livestreamekben társai rendszeresen megalázták és bántalmazták őt a közönség legnagyobb szórakozására. Gravent rajongói így jellemzően azért fizettek, azt bámulták, ahogy a két férfi üti, köpködi, alázza hősüket, vagy éppen lenyírják a haját. Volt, hogy egy gipszkartont törtek ketté a fején, vagy székestül rángatták és fojtogatták, hogy Graven már üvöltött a szenvedéstől. A streamekre pedig akkora volt a kereslet, hogy csak az utolsó maratoni adás alatt 36 ezer eurót, azaz 14 millió forintot adakoztak a nézők miközben azt nézték ahogy Gravent élő adásban alázzák – írja a Telex.

“Tu vas le tuer, arrête, lâche ! J’arrive plus à respirer… rends-moi mes lunettes !”

Ces mots glaçants, prononcés en direct, résonnent encore.



Pendant quatre longues années, Raphaël Graven alias JeanBarette ou Jean Pormanove a été la cible d’un acharnement inhumain.… pic.twitter.com/HkrSK2XYw0 — 𝐇𝐄𝐍𝐑𝐈𝐂𝐎 ! (@henrico292) August 19, 2025

A jelenségre fél éve már a hatóságok is felfigyeltek, de végül nem léptek közbe időben.

„A Kick nem tett meg mindent annak érdekében, hogy megakadályozza a veszélyes tartalom közvetítését” – mondta Clara Chappaz digitális ügyekért felelős francia miniszter, aki szerint a platform megsértette a 2004-es online tartalmakat szabályozó törvényt.

A boncolás szerint ugyanakkor Graven halálát nem külső behatás vagy más személy okozta.

A párizsi ügyész, Laure Beccuau kedden külön bejelentést tett, miszerint Franciaország hivatalos vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a Kick tudatosan közvetített-e „személyi integritás elleni szándékos támadásokat bemutató videókat”. A nyomozás azt is vizsgálni fogja, hogy a platform megfelel-e az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályának (Digital Services Act), különösen a tartalommoderálási kötelezettségeknek. A jogsértők akár 10 év börtönt és 1 millió eurós, azaz nagyjából 395 millió forintos pénzbírságot is kaphatnak.

Graven halála után a Kick Français közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, és felülvizsgálja a francia tartalmait.