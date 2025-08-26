Majdnem megdőlt a hidegrekord

Sorozatosan jönnek a hűvösebbnél hűvösebb éjszakák, és már hétfőn is közel voltunk a hidegrekordhoz, de mára virradóra ismét rezgett a léc, írja az Időkép. Az Északkelet-Nyírségben fekvő Szabolcsbákán 2,4 fokig hűlt a levegő, ami nem sokkal maradt el a korábbi, 1980-as Borsodnádasdon mért értéktől: akkor kereken 2 fokot rögzítettek a szenzorok.

Így maradt tehát a 45 éves rekord. Zabaron 3,2 fokot mértek, amivel a dobogó második fokára állhatott fel kedd reggel. Az ország nagy részén egyébként 10 fok alá ment a hőmérséklet, főleg a főváros és a Balaton térségében, az Észak-Dunántúlon viszont ennél magasabb értékeket mértek.

Szerdára virradóra már inkább csak az északi, északkeleti völgyekben lehetnek 10 fok alatti hőmérsékletek, az ország nagy részén már picit enyhébb lesz a reggel, 9 és 16 fok közötti minimumokra van kilátás.