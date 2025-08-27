A magyar Erste kérésére eltávolítják a cég reklámjából a Budapest Pride-ot ábrázoló jelenetet

Kiveszi a magyarországi Pride-os részt az Erste Group a reklámfilmjéből, amelyben olyan nagy történelmi események közé emelték a Budapest Pride-ot, mint például a berlini fal lebontása.
A bank idén az Európai Alpbach Fórum (EFA) szponzora, erre az osztrák rendezvényre készítették a mesterséges intelligencia által generált rövidfilmet. A film mottója: „Európa a bátorságra, a szolidaritásra és a jövő aktív alakításának képességére épült”.
Csakhogy most az Erste Bank Magyarország kérésére kiveszik a Pride-os részt a filmből.
„Megértve és tiszteletben tartva az Erste Bank Magyarország kérését, kicseréljük azokat a részeket, amelyek nem ugyanazt jelentik minden magyar számára, és amelyeket más magyarországi történelmi események jobban reprezentálhatnának” – írta a Telexnek az Erste Group szóvivője.