Apokaliptikus jeleneteket hozott a porvihar Phoenix környékén

Látványos porvihar (haboob) söpört végig Phoenix agglomerációjában, Arizonában hétfőn - írja az Időkép. A látótávolság csaknem nullára csökkent, a Sky Harbor Nemzetközi Repülőtéren járatokat kellett törölni.

Az NBC arról ír, apokaliptikus jeleneteket rögzítettek a rendkívül gyorsan közelítő porviharról. Az nem csak a repteret, de a stadiont is elérte.

A viharban fák dőltek ki, 54 ezer ingatlanban volt áramkimaradás, a nap végére több mint 15 ezer háztartás áram nélkül maradt.

A sivatagos területen a Phoenixtől délkeletre összeomló zivatarok intenzív légmozgása és a rendkívüli szárazság együttesen alakította ki a porvihart.