Telex: Azonnali hatállyal távozik a SAP Hungary szoftvercég ügyvezető igazgatója

Azonnali hatállyal távozik az SAP Hungary szoftvercég ügyvezető igazgatója, Pintér Szabolcs, tudta meg a Telex.

A lap szerint a cég amerikai leányvállalatnál tavaly kirobbant szexuális visszaélési ügy után átvilágították a teljes cégcsoportot, ez a vizsgálat jutott végül olyan eredményre, amely alapján menesztették a felső vezetés két tagját.

A magyar szárnynál nem szexuális visszaélés történt, hanem egy tavalyi céges rendezvényről szóló levelezésben találtak amerikai mércével mérve aggályos megfogalmazásokat, emiatt kellett távoznia az ügyvezetőnek.

Pintér 2007 óta dolgozott az SAP-nál, 2019-ben lett az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. A lap kereste Pintért és a céget, hogy reagáljanak értesüléseikre, de egyelőre még nem kaptak választ.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A SAP azután indított a teljes cégcsoportra nézve vizsgálatot, hogy tavaly a Business Insider beszámolt egy korábbi szexuális visszaélési ügyről, amely az amerikai leányvállalat egyik volt alkalmazottját érintette. Ashley Kostialt 2019-ben egy üzleti út során erőszakolta meg egyik kollégája. A rendőrségi nyomozás és az orvosi vizsgálatok is megerősítették Kostial állításait, ennek ellenére az SAP leánycége egy egész napos munkaügyi mediációra kötelezte őt az eset bejelentése után. A folyamat végén közös megegyezéssel megszüntették a munkaviszonyát, azonban egy titoktartási megállapodást is alá kellett írnia, amely megtiltotta, hogy bárkinek beszéljen a történtekről.

A nemi erőszak következményeként Kostial poszttraumás stressz szindrómában szenvedett, de biztosítója elutasította a rokkantsági ellátás iránti kérelmét. Később ugyan felajánlottak neki egy kisebb összegű kártérítést, de ennek elfogadása szintén újabb titoktartási kötelezettséggel járt. Kostial végül ezeket megszegve, egy évvel ezelőtt állt a nyilvánosság elé.

Ezután még egy ügy nyilvánosságra került, Jürgen Müller, az SAP volt technológiai igazgatója tavaly szeptemberben mondott le posztjáról, miután azzal vádolták meg, hogy egy berlini irodai búcsúpartin illetlenül megérintette egy női kollégáját.

A német szoftvercég jelenleg Európa legértékesebb tőzsdei cége, több mint 78 országban van jelen világszerte, itthon több mint 1700 alkalmazottat foglalkoztat.