Nem akarták felvenni, robbantással fenyegette meg a debreceni éttermet

Gyorsított eljárásban került bíróság elé a debreceni gyorséttermek felrobbantásával fenyegető 18 éves fiú – írta meg a Debreceni Törvényszék. A tárgyaláson a vádlott bevallotta bűnét, és azt is elmondta, hogy már megbánta. Mint elmondta, azért fenyegetőzött, mert arra számított felveszik, mert mindenképp ott akart dolgozni, de az elutasítás miatt nagyon dühös lett.

A bíróság első fokon közveszéllyel fenyegetés miatt ítélte egy év börtönbüntetésre, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. A vádlott mellé a bíróság pártfogó felügyeletet is elrendelt.

A fiú idén augusztus 14-én interjúzott egy gyorsétterem debreceni irodájában egy meghirdetett állás miatt. Augusztus 21-én az étterem közölte vele, hogy nem vették fel. Pár órával később a fiú saját email címéről állt neki robbantással fenyegetőzni. Követelte a magyarázatot, hogy miért nem vették fel. Mint kiderült, nem először utasították vissza.