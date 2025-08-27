Nem akarták felvenni, robbantással fenyegette meg a debreceni éttermet

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Gyorsított eljárásban került bíróság elé a debreceni gyorséttermek felrobbantásával fenyegető 18 éves fiú – írta meg a Debreceni Törvényszék. A tárgyaláson a vádlott bevallotta bűnét, és azt is elmondta, hogy már megbánta. Mint elmondta, azért fenyegetőzött, mert arra számított felveszik, mert mindenképp ott akart dolgozni, de az elutasítás miatt nagyon dühös lett.

Forrás: police.hu

A bíróság első fokon közveszéllyel fenyegetés miatt ítélte egy év börtönbüntetésre, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. A vádlott mellé a bíróság pártfogó felügyeletet is elrendelt.

A fiú idén augusztus 14-én interjúzott egy gyorsétterem debreceni irodájában egy meghirdetett állás miatt. Augusztus 21-én az étterem közölte vele, hogy nem vették fel. Pár órával később a fiú saját email címéről állt neki robbantással fenyegetőzni. Követelte a magyarázatot, hogy miért nem vették fel. Mint kiderült, nem először utasították vissza.

bűnügy debrecen börtönbüntetés debreceni törvényszék gyorsétterem közveszéllyel fenyegetés robbantás