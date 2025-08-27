Ukrajna elismerte, hogy behatoltak az oroszok egy kulcsfontosságú régióba

Az ukrán erők elismerték, hogy az orosz hadsereg átlépte a keleti ipari régió, Dnyipropetrovszk határát. Ez az ország egyik legfontosabb ipari területe.

„Ez az első ilyen nagyszabású támadás a Dnyipropetrovszk régióban” – nyilatkozta Viktor Trehubov, a területen aktív haderő szóvivője a BBC-nek, hozzátéve, hogy az előrenyomulást megállították.

Oroszország egész nyáron azt állította, hogy behatolt arra a területre is, miközben csapataik a Donyeck régióban próbálnak előre haladni. Ezt az ukránok eddig visszautasították.

Arról, hogy mit értek el az oroszok, ellentmondásos hírek vannak. Egy ukrán elemzőcsoport állítja, az oroszok elfoglaltak két falut, amit az ukrán fegyveres erők vezérkara tagad, szerintük az egyik falut ők ellenőrzik, és a másiknál is aktív harcok folynak.

A BBC azt írja, bármilyen orosz előrenyomulás Dnyipropetrovszk csapást jelentene az ukránok moráljára, mivel úgy tűnik, az Egyesült Államok vezette diplomáciai kísérlet a háború befejezésére kudarcba fullad.

Az augusztus 19-i dróntámadás következménye a régió egyik településén, Vasylkivkában. Egy iskolát ért találat. Fotó: MYKOLA MIAKSHYKOV/NurPhoto via AFP

Moszkva nem tart igényt erre a régióra - ellentétben például Donyeckkel -, de megtámadta több nagyvárosát, és a regionális fővárost, Dnyiprót is. (BBC)