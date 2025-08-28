Az iskola volt diákja lehetett a minneapolisi tanévnyitó misén gyerekeket gyilkoló lövöldöző

külföld
Katolikusellenes gyűlölet-bűncselekményként vizsgálja az FBI a minneapolisi iskolában történt szerdai lövöldözést, amiben egy nyolc- és egy tízéves gyerek halt meg Minneapolisban. Az iskola tanévnyitó szentmiséjén történt támadásban 17 másik diák és tanár megsebesült, a támadó pedig öngyilkos lett.

A támadó szerda reggel három, nemrég beszerzett lőfegyverrel érkezett az Angyali Üdvözlet templomához. Miután eltorlaszolta a kijáratokat, hogy gátolja a menekülést, kívülről, a templomablakból több tucat lövést adott le az általános iskolás korú gyerekekre, miután elkezdődött a mise.

A mészárlás után magát is főbe lövő 23 éves támadót a rendőrség Robin Westmanként azonosította. A nyilvántartásokban korábban nem szerepelt a neve, és mint kiderült, korábban az anyja is az iskolában és plébániai titkárként dolgozott - és valószínűleg a nő maga is az iskola egykori diákja volt.

Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

A gyilkos indítékáról a rendőrség egyelőre nem közölt semmit, de találtak egy videóüzenetet, amit a lövöldözés idején tervezett a Youtube-on közzétenni. A videót a nyomozók törölték, a tartalma így egyelőre nem ismert, a nyomozást vezető rendőrfőnök egy „nyugtalanító kiáltványként” írta le. Kash Patel, az FBI Trump által kinevezett igazgatója egy posztban azt írta, hogy a szövetségi nyomozók „belföldi terrorcselekményként és katolikusok elleni gyűlölet-bűncselekményként” vizsgálják a lövöldözést.

A katolikus iskolai mészárlás után XIV. Leó pápa is megrendülten szólalt meg, az amerikai pápa azt mondta, mélységesen elszomorította a támadás - Donald Trump pedig elrendelte, hogy az áldozatok emlékére félárbocra eresszék az amerikai zászlót a Fehér Házban.

külföld XIV Leó pápa Robin Westman fbi Angyali Üdvözlet templom katolikus iskola minneapolis iskolai lövöldözés Donald Trump kash patel
