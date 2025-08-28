Lezuhant egy lengyel F-16-os vadászgép egy légibemutató főpróbáján

Lezuhant a lengyel légirerő egy F-16-os vadászgépe egy légibemutató főpróbája közben Radomban, Közép-Lengyelországban, a pilóta életét vesztette – jelentette be a lengyel védelmi miniszter:

„A lengyel hadsereg egyik pilótája életét vesztette egy F–16-os repülőgép balesetében – egy tiszt, aki mindig odaadással és nagy bátorsággal szolgálta hazáját. Tisztelgünk emléke előtt” – írta Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter az X-en, miután a helyszínre érkezett.

A lengyel Fegyveres Erők Főparancsnoksága közölte, hogy a baleset a poznańi 31. taktikai repülőbázis egyik vadászgépével történt, civil sérültek nem voltak.

A lengyel médiában megjelent felvételek szerint az F–16-os egy forgásos műrepülő manővert hajtott végre, majd lángba borulva csapódott a földnek és csúszott tovább. A becsapódásról készült videók már megjelentek a közösségi médiában, egy felvétel itt látható.

A helyi sajtó szerint a kifutópálya is megsérült, a hétvégére tervezett radomi repülőnapokat lemondták. Az esemény egyébként Közép-Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye, ami több tízezer látogatót szokott vonzani.

(Reuters)

Címlapkép: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP