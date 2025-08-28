Megverték a volt lengyel egészségügyi minisztert a Covid-politikája miatt

Megverték Lengyelország volt egészségügyi miniszterét, akinek számos korlátozó intézkedés kötődik a nevéhez a világjárvány ideje alatt. Adam Niedzielskire egy étterem előtt támadtak rá ketten, a szemtanúk szerint a volt kormány világjárványhoz köthető döntései miatt.

A miniszter maszkban 2022-ben. Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK/NurPhoto via AFP

A most 51 éves volt minisztert a szerdai támadás után kórházba szállították, majd rövidesen hazaengedték. A rendőrség még aznap őrizetbe vette a veréssel gyanúsított két harmincas éveiben járó férfit.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök elítélte a támadást, és megígérte, hogy az elkövetőknek nem lesz kegyelem, börtönbe fognak kerülni. Niedzielski arról beszélt, a támadás annak az eredménye, hogy a kormány tolerálja a gyűlöletbeszédet. Az újdonsült lengyel belügyminisztert is hibáztatta, amiért az megfosztotta Niedzielskit a védelmétől.

Niedzielski 2020 és 2023 között vezette az egészségügyi minisztériumot. Fontos szerepet játszott a világjárványra adott kormányzati válaszok, így a korlátozások és az oltási kampányok megformálásában, végrehajtásában. Ezek a döntések azonban, mint a világ legtöbb országában, a mai napig megosztják a társadalmat.