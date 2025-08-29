A tökéletes időzítés: hétfőtől jönnek a kedvezményes lakáshitelek, az első hétre bezárják a fővárosi földhivatalokat

Hétfőtől lehet igényelni az első lakáshoz jutást támogatni hivatott, de kampányfegyvernek sem utolsó 3 százalékos kamatozású lakáshitelt. Az állami támogatású Otthon start program várhatóan hatalmas mozgásokat indít el az ingatlanpiacon, a Bankmonitornál már a program bejelentése után, júliusban tízszeresére nőtt a lakáshitelek iránti érdeklődés.

A várható hatalmas rohamra nemcsak a vevők, hanem az eladók, az ingatlanirodák és a hitelközvetítők is felkészültek. A földhivatalok viszont, legalábbis Budapesten – ahol várhatóan a legnagyobb lesz az adásvételek száma – unortodox módon várják az ingatlanpiaci rohamot: a támogatott hitelprogram első hetére bezárnak az ügyfélszolgálati irodáik.

A földhivatal Bosnyák téri ügyfélszolgálata

A fővárosi kormányhivatal eléggé az utolsó pillanatban, ma, péntek délelőtt adott ki tájékoztatást – az MTI-ben 11:43-kor jelent meg róla a hír –, hogy „Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert, amely a papír alapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.”

A rogáni recepttel készülő sikerkommunikációs tájékoztatásnak csak egy közbülső megjegyzése volt az, hogy „az új rendszerre történő átállás miatt egy rövid időszakban - augusztus 29. és szeptember 5. - között szünetel a személyes ügyintézés a földhivatali ügyfélszolgálatokon”, azaz a Budafoki úton és a Bosnyák téren. Rövid időszakban, azaz az új hitelprogram teljes első hetében, sőt, már ma is.

Az átállás további apró mellékhatása, hogy ma és hétfőn a kormányablakokban sem lehet tulajdoni lapot, illetve térképmásolatot igényelni. A földhivatali ügyfélszolgálatokon szeptember 8-tól lehet majd ismét személyesen ügyet intézni, azonban „a beadványokat postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek”.