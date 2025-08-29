Egy román állampolgárságú férfit vertek meg brutálisan a bőrszíne miatt a II. János Pál pápa téren

Egy hajléktalan, román állampolgárságú férfi volt a múlt vasárnapi budapesti rasszista támadás áldozata, írja a 24.hu. A bőrszíne miatt támadtak rá, és olyan súlyosan megverték, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A támadással hét embert gyanúsítanak, közülük mostanra négyet tartóztattak le, mondta el a lapnak Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője. Eddig három letartóztatott volt, két fiatalkorú és egy felnőtt, akikkel szemben azért indítványozták a letartóztatást, hogy ne szökhessenek el, és ne befolyásolhassák a bizonyítást. De a felnőtt gyanúsítottnál ok volt erre az is, hogy az ügyészség szerint nála csak így lehetett kizárni a bűnismétlés veszélyét.

A mostanra letartóztatott negyedik gyanúsított egy 18 éves fiatal. Ő tagadta a bűnösségét, azt mondta, nem vett részt a támadásban.

