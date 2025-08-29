Nem volt kapásuk, hát leeresztették a teljes tavat az istvándi horgászok

A Somogy és Baranya határán lévő Kálmáncsa és Istvándi között fekvő tóhoz indult horgászni öt férfi néhány napja. Mivel, vélhetően az alacsony vízállás miatt, nem volt kapásuk, a férfiak „közös erővel eltávolították a zsilip rácsát, és az egész tavat leeresztették” – írja a rendőrség közleménye.

Az iszapban lévő halak már könnyű zsákmányt jelentettek. Amennyit elbírtak, annyit hazavittek, a többit viszont hagyták az elapadt tómederben elpusztulni. A meggondolatlan tettük 5 millió forintos kárt okozott a rendőrség szerint.

A horgászokat augusztus 27-én elfogták, és a barcsi rendőrségen előállították. Az istvándi férfiakat állatkínzás és lopás vétség elkövetése miatt hallgatták ki, közölte a rendőrség.

Halak a leeresztett kálmáncsai tó iszapjában Fotó: Police.hu



