Orbán Balázs 662 példát tudna mondani, amikor a magyar kormány elítélte az orosz agressziót

Orbán Balázs, a magyar kormányfő politikai igazgatója a Tranzit Fesztiválon Szent-Iványi Istvánnal, az SZDSZ korábbi országgyűlési és EP-képviselőjével vitázott a magyar külpolitikáról. A beszélgetés során felvetődött a kérdés, hogy miért nem rendelte be a kormány az orosz nagykövetet a munkácsi orosz támadás után, írja a Telex.

Orbán Balázs elsőre kitért a válasz elől, helyette arról beszélt, hogy 2022 óta a magyar kormány számtalanszor elítélte az orosz agressziót, erre „hatszázhatvankét” példát is tudna mondani.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az is egyértelmű szerinte, hogy nemzetközi jogi szempontból kinek van igaza, azonban véleménye szerint nem ez a lényeges kérdés. „Az a kérdés, amit az amerikaiak tesznek föl ugyanebben a helyzetben, hogy: És akkor mi történik? Ettől mi változik meg?”

Az MCC kuratóriumi elnöke szerint a magyar kormánynak az a fontos, hogy „hogyan tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy egy picit elmozdul a dolog abba az irányba, hogy a vérontás befejeződik.” Szerinte az amerikaiak is ilyen kommunikációt folytatnak. „Én csak azt mondom, hogy Magyarország egy olyan méretű ország ami nem engedheti meg magának, hogy a felhőkben járjon” – tette hozzá.