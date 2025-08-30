Kubatov szerint érdemes lenne elgondolkodni azon, miért szidják Csányi Sándort a szurkolók

Kubatov Gábor a Fradi elnökeként szombaton reggel tett ki egy posztot annak kapcsán, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség felfüggesztett szektorbezárással sújtotta a klubot. Kubatov szerint az elmúlt időszak szövetségi büntetései egy irányba mutatnak. „Minden erejükkel azon vannak a szövetségi földesurak, hogy a fradi szurkolók ne lehessenek ott a lelátón... ...a vége úgyis az egész stadion hatalmi szóval történő kiürítése lesz” – mondja Kubatov.

„Az MLSZ elnökét és az MLSZ-t magát szurkolótábortól függetlenül mégis szidják. Ezen lenne érdemes elgondolkodni” – zárja videóját Kubatov.

Kubatov Gábor és Csányi vitájáról számos cikkben beszámoltunk, legutóbb hosszan írtunk például ebben, ami arról szól, hogy épít fideszes pártcsapatot a Ferencvárosból az elnök, aki a Fidesz pártigazgatója is.