Úgy eldurvult a kocsmai vita, hogy nagy sebességgel a tömegbe tolatott egy férfi Franciaország északi részén

Egy eldurvult kocsmai vita után nagy sebességgel egy bár előtt álldogáló tömegbe tolatott egy férfi szombat hajnalban a normanidiai Évreux városában. Egy ember meghalt és további öt megsebesült, két sérült állapota válságos – közölte a francia ügyészség.

A La Winery bár előtt történt a tragédia Fotó: XAVIER GALIANA/AFP

A hatóságok emberölés és emberölési kísérlet miatt indítottak vizsgálatot, ugyanakkor az ügyészség kizárta a terrorista és rasszista indítékokat. A rendőrség két férfit és egy nőt vett őrizetbe. A francia hatóságok szerint a támadás azután történt, hogy egy fiatal nő és több férfi szóváltásba keveredett, majd a bár dolgozói kiürítették a bárt, az utcára terelve a vendégeket. A távozó mintegy száz ember az utcán volt a bár közelében, amikor a férfi autóba ült és nagy sebességgel nekitolatott a tömegnek.

Az ügyészség szerint a vita „elfajult, és szörnyű tragédiával végződött”, amikor a férfi beült egy járműbe, majd „szándékosan, nagy sebességgel tolatott bele a bár előtt álló tömegbe”.

(Guardian)