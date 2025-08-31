Egy új kutatás szerint megtalálták a gyógyszert ami hatékonyabban előzi meg a szívrohamot, mint az aszpirin

Orvosok egy nemzetközi csapata olyan gyógyszert azonosított, ami hatékonyabban előzi meg a szívrohamokat és a stroke-ot, mint az aszpirin – írja a Guardian. A koszorúér-betegség (CAD) a leggyakoribb szívbetegség-típus, ami vezető halál- és rokkantsági ok világszerte. Több mint 300 millió ember él ezzel a betegséggel, nekik eddig az orvosaik az aszpirin szedését javasolták. Így az új felfedezés világszerte alapjaiban változtathatja meg az egészségügyi irányelveket.

Fotó: DANIEL REINHARDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Évtizedeken át emberek millióinak javasolták az aszpirin szedését annak érdekében, hogy csökkentsék egy súlyos szív- és érrendszeri esemény bekövetkeztének kockázatát. Ugyanis a napi rendszerességgel szedett alacsony dózisú aszpirin csökkenti a vérlemezkék tapadékonyságát, ezáltal segít megelőzni a szívrohamot és a stroke-ot.

Most azonban egy új tanulmány, amit a világ legnagyobb kardiológiai konferenciáján mutattak be, kimutatta, hogy a klopidogrél – egy széles körben alkalmazott vérhígító – hatékonyabb, méghozzá anélkül, hogy megnövelné a kockázatokat. A felfedezést a madridi Európai Kardiológiai Társaság (ESC) kongresszusán ismertették, a kutatás adatait pedig egyidejűleg közzétették a The Lancet orvosi szaklapban is.

A tanulmány mögött álló nemzetközi orvoscsoport – többek között az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Ausztráliából, Svájcból és Japánból – úgy nyilatkozott, hogy az eredmények szerint a klopidogrél „felülmúlja” az aszpirint, és „széles körű bevezetését” javasolják a klinikai gyakorlatban. A kutatás közel 29 000 koszorúér-betegségben (CAD) szenvedő páciens adatait elemezte, és megállapította, hogy a klopidogrél hatékonyabban előzi meg a súlyos szív- és agyi eseményeket, anélkül, hogy fokozná a jelentősebb vérzések kockázatát.

A betegség akkor alakul ki, amikor a szív koszorúerei beszűkülnek az érbelhártyában lerakódó zsíros plakkok (atheroma) miatt. A beszűkülés okozta fájdalmat vagy kellemetlenséget anginának nevezik, teljes elzáródás esetén pedig szívinfarktus következhet be.

A CAD gyakran egész életen át tartó kezelést igényel a szívroham, a stroke és a szívhalál megelőzésére. Az aszpirint hagyományosan határozatlan időre írták fel eddig az ilyen betegeknek. Ugyanakkor az aszpirin hosszú távú előnyeit és biztonságosságát alátámasztó bizonyítékok eddig korlátozottak voltak. A hét klinikai vizsgálatot összefoglaló új elemzés szerint a klopidogrélt szedő betegek körében 14%-kal alacsonyabb volt a súlyos szív- és agyi események (szívinfarktus, stroke vagy kardiovaszkuláris halál) kockázata, mint az aszpirint szedőknél.

Fontos megjegyezni, hogy a súlyos vérzéses szövődmények előfordulása mindkét gyógyszercsoportnál hasonló volt, így eloszlatva a klopidogrél fokozott vérzéskockázatával kapcsolatos aggodalmakat. A kutatócsoport a Lancetben azt írta, hogy

„Az elérhető bizonyítékok átfogó összegzése alapján kijelenthető, hogy a CAD-ben szenvedő betegek esetében a klopidogrél hosszú távú önálló alkalmazása hatékonyabban védi meg őket a főbb kardiovaszkuláris és cerebrovaszkuláris eseményektől, mint az aszpirin – méghozzá a vérzéses kockázat növekedése nélkül.”

A tanulmányban szereplő betegek különböző csoportokból kerültek ki – például voltak köztük stentbeültetésen átesettek és akut koronária szindrómát elszenvedők is. Az eredmények szerint még azok a páciensek is jobban jártak, akiknél klinikailag gyengébb klopidogrél-reakcióra lehetett számítani. Mivel a gyógyszer elérhető és megfizethető, a széles körű bevezetés előtt sincsenek jelentős akadályok.