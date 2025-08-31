Egy új kutatás szerint megtalálták a gyógyszert ami hatékonyabban előzi meg a szívrohamot, mint az aszpirin

Orvosok egy nemzetközi csapata olyan gyógyszert azonosított, ami hatékonyabban előzi meg a szívrohamokat és a stroke-ot, mint az aszpirin – írja a Guardian. A koszorúér-betegség (CAD) a leggyakoribb szívbetegség-típus, ami vezető halál- és rokkantsági ok világszerte. Több mint 300 millió ember él ezzel a betegséggel, nekik eddig az orvosaik az aszpirin szedését javasolták. Így az új felfedezés világszerte alapjaiban változtathatja meg az egészségügyi irányelveket.
Évtizedeken át emberek millióinak javasolták az aszpirin szedését annak érdekében, hogy csökkentsék egy súlyos szív- és érrendszeri esemény bekövetkeztének kockázatát. Ugyanis a napi rendszerességgel szedett alacsony dózisú aszpirin csökkenti a vérlemezkék tapadékonyságát, ezáltal segít megelőzni a szívrohamot és a stroke-ot.
Most azonban egy új tanulmány, amit a világ legnagyobb kardiológiai konferenciáján mutattak be, kimutatta, hogy a klopidogrél – egy széles körben alkalmazott vérhígító – hatékonyabb, méghozzá anélkül, hogy megnövelné a kockázatokat. A felfedezést a madridi Európai Kardiológiai Társaság (ESC) kongresszusán ismertették, a kutatás adatait pedig egyidejűleg közzétették a The Lancet orvosi szaklapban is.
A tanulmány mögött álló nemzetközi orvoscsoport – többek között az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Ausztráliából, Svájcból és Japánból – úgy nyilatkozott, hogy az eredmények szerint a klopidogrél „felülmúlja” az aszpirint, és „széles körű bevezetését” javasolják a klinikai gyakorlatban. A kutatás közel 29 000 koszorúér-betegségben (CAD) szenvedő páciens adatait elemezte, és megállapította, hogy a klopidogrél hatékonyabban előzi meg a súlyos szív- és agyi eseményeket, anélkül, hogy fokozná a jelentősebb vérzések kockázatát.
A betegség akkor alakul ki, amikor a szív koszorúerei beszűkülnek az érbelhártyában lerakódó zsíros plakkok (atheroma) miatt. A beszűkülés okozta fájdalmat vagy kellemetlenséget anginának nevezik, teljes elzáródás esetén pedig szívinfarktus következhet be.
A CAD gyakran egész életen át tartó kezelést igényel a szívroham, a stroke és a szívhalál megelőzésére. Az aszpirint hagyományosan határozatlan időre írták fel eddig az ilyen betegeknek. Ugyanakkor az aszpirin hosszú távú előnyeit és biztonságosságát alátámasztó bizonyítékok eddig korlátozottak voltak. A hét klinikai vizsgálatot összefoglaló új elemzés szerint a klopidogrélt szedő betegek körében 14%-kal alacsonyabb volt a súlyos szív- és agyi események (szívinfarktus, stroke vagy kardiovaszkuláris halál) kockázata, mint az aszpirint szedőknél.
Fontos megjegyezni, hogy a súlyos vérzéses szövődmények előfordulása mindkét gyógyszercsoportnál hasonló volt, így eloszlatva a klopidogrél fokozott vérzéskockázatával kapcsolatos aggodalmakat. A kutatócsoport a Lancetben azt írta, hogy
„Az elérhető bizonyítékok átfogó összegzése alapján kijelenthető, hogy a CAD-ben szenvedő betegek esetében a klopidogrél hosszú távú önálló alkalmazása hatékonyabban védi meg őket a főbb kardiovaszkuláris és cerebrovaszkuláris eseményektől, mint az aszpirin – méghozzá a vérzéses kockázat növekedése nélkül.”
A tanulmányban szereplő betegek különböző csoportokból kerültek ki – például voltak köztük stentbeültetésen átesettek és akut koronária szindrómát elszenvedők is. Az eredmények szerint még azok a páciensek is jobban jártak, akiknél klinikailag gyengébb klopidogrél-reakcióra lehetett számítani. Mivel a gyógyszer elérhető és megfizethető, a széles körű bevezetés előtt sincsenek jelentős akadályok.