Két barát azzal szórakozott, hogy golyóálló sisakot vettek fel, és egymás fejére lövöldöztek Amerikában. Igen, az lett a vége, amire gondol

A 37 éves Sean O’Donnell és ismerőse, a 34 éves, brit állampolgár Aaron Prout azzal ütötte el az időt O'Donnell houstoni házában, hogy felvettek egy golyóálló kevlársisakot, aztán rálőttek egymás fejére.

A mókában Prout súlyosan megsebesült, majd kórházba szállítása után meghalt, írja a New York Post a megyei sheriff közlésére hivatkozva.

Barátját emberölés vádjával őrizetbe vették. A Post azt írja, egyelőre nem tisztázott, hogy az áldozat pontosan miért halt meg a sisak viselése közben, de azt is hozzáteszi a lap, hogy az ilyen sisakok gyártói nem ígérnek 100 százalékos biztonságot.

A hatóságok nem közölték, hogy pontosan milyen fegyverből és milyen távolságból lőttek egymásra.