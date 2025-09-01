Az e-cigarettázás visszafordíthatatlan károkat okozhat a gyerekek egészségében, figyelmeztetnek orvosok

Szakértők „rendkívül aggasztónak” tartják az e-cigaretta használatát, és úgy vélik, hogy fiatalok milliói nézhetnek szembe súlyos egészségkárosodással a jövőben – írja a Guardian. Kardiológusok, kutatók és egészségügyi szakemberek egy csoportja a világ legnagyobb szívgyógyászati konferenciáján beszéltek az e-cigaretták szív- és érrendszerre, valamint az agyra gyakorolt hatásairól.

Fotó: MARTIN BERTRAND/Hans Lucas via AFP

A világ legnagyobb szívgyógyászati konferenciáján, az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) éves kongresszusán, Madridban Prof. Maja-Lisa Løchen, az Észak-Norvégiai Egyetemi Kórház vezető kardiológusa elmondta, aggódik amiatt, hogy gyerekek milliói nézhetnek szembe betegségekkel a jövőben.

„Aggaszt, hogy az e-cigarettázás visszafordíthatatlan károkat okozhat a gyerekek agyában és szívében. Természetesen meg kell várnunk a hosszú távú adatokat, de én aggódom. Növeli a vérnyomást, a pulzust, és tudjuk, hogy az artériák merevebbé válnak” – mondta. Løchen szerint az e-cigarettázás megterheli a gyerekek szív- és érrendszerét: felgyorsul a szívverésük, beszűkülnek az ereik, ami idővel az artériák megkeményedéséhez vezethet. A rendszeres használat magas vérnyomást okozhat, ami növeli a szabálytalan szívritmus és akár a szívroham kockázatát.

Egy tavaly a New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmányra hivatkozva Løchen rámutatott: az e-cigaretta 32%-kal növelheti a stroke kockázatát is.

Amikor az e-cigaretták magasabb hőmérsékletre hevítik a folyadékokat, nagyobb mennyiségű káros vegyi anyagot bocsáthatnak ki, amik a tüdőbe jutva bekerülnek a véráramba, majd a szívbe is elérhetnek. Kutatások szerint az e-cigaretták folyadékai hevítéskor ismert rákkeltő anyagokat, például formaldehidet és acetaldehidet bocsáthatnak ki. Ezek és más vegyületek károsítják az ereket, gyulladást váltanak ki, és hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek kockázatához.

„A gyerekeknél a felnőttekhez képest további kockázata is van az e-cigarettázásnak” – mondta Løchen. „Mert tudjuk, hogy a nikotin és az e-cigaretták más összetevői rendkívül károsan hatnak a fejlődő agyra. Nemcsak a magzatban, hanem a gyerekkortól a húszas évekig is. Ezért is rendkívül aggasztóak ezek az eszközök.”

Amikor a gyerekek abbahagyják az e-cigarettázást, egyesek nikotinmegvonást tapasztalnak, ami megemelheti a szívritmust és a vérnyomást – mondta a professzor újságíróknak madridi előadása után. „Azt is tudjuk, hogy amikor a gyerekek és fiatalok elkezdik az e-cigarettázást, függővé válhatnak a nikotintól, és ez belépő kapu lehet a dohányzáshoz.”

Dr. Charmaine Griffiths, a Brit Szív Alapítvány vezetője szerint a kormányoknak sürgősen lépniük kell a fiatalok körében tapasztalt aggasztó mértékű e-cigarettázás visszaszorítására. „Az e-cigarettázás fiatalok számára kevésbé vonzóvá tétele és egy füstmentes generáció megteremtése nem jöhet el elég gyorsan.”

Løchen pedig arról beszélt, hogy a világméretű értékesítési tilalmat támogatja.